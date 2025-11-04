AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Türkiye Yüzyılı mesajı! 'Hedeflerimize ilerliyoruz'

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Türkiye Yüzyılı vurgusu yaptı. Çelik, açıklamasında "Cumhur İttifakı’mız “Türkiye Yüzyılı” hedeflerimize ulaşmak için bir ve bütün olarak yoluna devam ediyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Sayın Devlet Bahçeli’nin kararlı ve dirayetli duruşu ile hedeflerimize ilerliyoruz" ifadelerini kullandı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Türkiye Yüzyılı vurgusu yaptı. Çelik, mesajında şu ifadeleri kullandı:Cumhur İttifakı'mız "Türkiye Yüzyılı" hedeflerimize ulaşmak için bir ve bütün olarak yoluna devam ediyor. Ülkemizin etrafındaki kaos senaryolarına karşı en güçlü ve stratejik cevabımız Cumhur İttifakı'nın siyasi iradesidir. Cumhuriyetimizi koruyarak, demokrasimizi güçlendirerek ve iç bünyemizi sağlam tutarak geleceğe ilerliyoruz. "Tek vatan, tek millet, tek devlet, tek bayrak" ilkemizi en yüksekte tutuyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Sayın Devlet Bahçeli'nin kararlı ve dirayetli duruşu ile hedeflerimize ilerliyoruz. Aziz milletimizin duası ve desteği en büyük gücümüzdür.