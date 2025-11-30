Netanyahu Af Diledi!

İsrail Cumhurbaşkanlığı Ofisi'nin açıklamasına göre, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'a resmi bir af talebi sundu.Herzog'un ofisinin yayımladığı belgeler arasında Netanyahu'nun avukatı Amit Hadad tarafından hazırlanan 111 sayfalık bir başvuru ve Netanyahu'nun imzaladığı bir mektup bulunuyor.Hadad mektubunda, 'Bu talebin kabul edilmesi, başbakanın tüm zamanını, yeteneklerini ve enerjisini İsrail'i bu kritik dönemlerde ileriye taşımaya adamasını sağlayacaktır. Ayrıca talebin kabulü, toplumun farklı kesimleri arasındaki yaraların sarılmasına, gerginlik seviyesinin düşmesine kapı aralayacak ve ülkenin ulusal direncinin güçlendirilmesine hizmet edecektir.' ifadelerini kullandı.Herzog'un ofisinin açıklamasına göre, Adalet Bakanlığı Af Birimi, bakanlıktaki ilgili tüm birimlerin görüşlerini toplayacak ve ardından bu görüşleri Cumhurbaşkanı'nın hukuk danışmanına iletecek.Herzog'un ofisi yaptığı açıklamada, 'Cumhurbaşkanlığı, bunun önemli sonuçlar doğuran olağanüstü bir talep olduğunun farkındadır. İlgili tüm görüşler alındıktan sonra, cumhurbaşkanı talebi sorumlulukla ve samimiyetle değerlendirecektir.' ifadelerini kullandı.İsrail'de cumhurbaşkanı, mahkemede hüküm giymiş kişilere af verme yetkisine sahiptir ve kamu yararı açısından gerekli görülen çok nadir durumlarda da hukuki süreç tamamlanmadan önce af verebilir.Bu ayın başlarında Netanyahu, suçunu kabul etmesi anlamına gelecekse, yolsuzluk davasıyla ilgili olarak af talebinde bulunmayacağını bildirmişti.Netanyahu, yolsuzluk iddialarıyla bağlantılı üç ayrı davada bir adet rüşvet suçlaması ile üçer kez dolandırıcılık ve görevi kötüye kullanma suçlamalarıyla yargılanıyor.