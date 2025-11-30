Meteoroloji Uyardı! Sağanak Geldi...

Hava sıcaklığının mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.Genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.Kuvvetli yağış uyarısı: Yağışların, Mersin, Adana çevreleri ile Hatay'ın kıyı kesimlerinde kuvvetli olması beklendiğinden oluşabilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar vb) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.Kuvvetli rüzgar uyarısı: Rüzgarın Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden oluşabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.Parçalı ve çok bulutlu, Güney ve doğusunun sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.BURSA °C, 7°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlıÇANAKKALE °C, 16°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlıİSTANBUL °C, 10°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlıKIRKLARELİ °C, 13°CParçalı ve çok bulutluParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.A.KARAHİSAR °C, 12°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı.DENİZLİ °C, 15°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlıİZMİR °C, 16°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlıMANİSA °C, 15°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlıParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Mersin, Adana ve Hatay'ın kıyı kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.ADANA °C, 17°CParçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.ANTALYA °C, 21°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıHATAY °C, 17°CParçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.ISPARTA °C, 13°CParçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlıParçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı, doğusunun yer yer karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.ANKARA °C, 12°CParçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlıÇANKIRI °C, 13°CParçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlıESKİŞEHİR °C, 12°CParçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlıKAYSERİ °C, 13°CParçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlıParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.BOLU °C, 14°CParçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlıDÜZCE °C, 15°CParçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlıSİNOP °C, 22°CParçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlıZONGULDAK °C, 17°CParçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlıParçalı ve yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Samsun çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, gece saatlerinde Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinin yer yer karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.AMASYA °C, 15°CParçalı ve yer yer çok bulutlu, sağanak yağışlıRİZE °C, 19°CParçalı bulutluSAMSUN °C, 18°CParçalı ve yer yer çok bulutlu, sağanak yağışlıTRABZON °C, 21°CParçalı bulutluParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin(Van hariç) yağmur ve sağanak yağışlı, zamanla kuzey ve doğusunda yer yer karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.ERZURUM °C, 10°CParçalı ve çok bulutlu, yağmurlu , gece saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlıKARS °C, 11°CParçalı ve çok bulutlu, yağmurlu , gece saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlıMALATYA °C, 5°CParçalı ve çok bulutlu, yağmurluVAN °C, 12°CParçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutluParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin(Mardin hariç) sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.DİYARBAKIR °C, 14°CParçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlıGAZİANTEP °C, 15°CParçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlıMARDİN °C, 16°CParçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutluSİİRT °C, 15°CParçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı