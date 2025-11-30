Memur Ve Emeklinin Zam Oranı Belli Oldu!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) kasım ayı enflasyon rakamlarını 3 Aralık 2025 Çarşamba günü saat 10.00'da açıklayacak. 5 aylık enflasyon farkı, ocak zammını büyük oranda netleştirecek.TÜFE'deki değişim ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 2,55 artış, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 28,63 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 32,87 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 37,15 artış olarak gerçekleşti.Tüketici Fiyat Endeksi yılın ikinci yarısında temmuzda yüzde 2,06, ağustosta yüzde 2,04, eylülde yüzde 3,23, ekimde yüzde 2,55 artış kaydetmişti.AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, kasımda Tüketici Fiyat Endeksi'nin aylık bazda yüzde 1,31 artacağını tahmin etti.AA Finans'ın Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 3 Aralık Çarşamba günü açıklanacak kasım ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 32 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.Ankete katılan ekonomistlerin kasımda aylık enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 1,31 oldu. Ekonomistlerin kasım ayı için enflasyon beklentileri yüzde 1 ile yüzde 1,65 aralığında yer aldı.Ekonomistlerin kasım ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre (yüzde 1,31) bir önceki ay yüzde 32,87 olan yıllık enflasyonun kasımda yüzde 31,65'e ineceği öngörülüyor.Öte yandan, ekonomistlerin 2025 sonu enflasyon beklentisi, kasım ayı itibarıyla yüzde 31,89 oldu. Ekonomistlerin yıl sonu için enflasyon beklentileri yüzde 31 ile yüzde 32,51 aralığında yer aldı.Milyonlarca memur ve emeklinin gözü, ocak ayında yapılacak zammı büyük oranda netleştirecek olan 5 aylık enflasyon farkında olacak. Peki memur ve emekli zammı için hangi rakamlar konuşuluyor? İşte yanıtı…SSK ve BAĞ-KUR emeklileri, her yıl ocak ve temmuz aylarında, önceki 6 aylık enflasyon oranı kadar maaş zammı alıyor. Kasım ayı için ortalama enflasyon tahmini yüzde 1,31 olarak öne çıkarken, bu tahmine göre emeklilerin 5 aylık enflasyon verilerine göre şimdiden yüzde 11,69 oranında zam hakkı oluşmuş durumda. Net zam oranı ise Aralık ayı enflasyon verisinin açıklanmasıyla kesinleşecek.Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) beklentilerine göre; yıllık enflasyonun yüzde 31 seviyesinde gerçekleşmesi durumunda 6 aylık enflasyon oranı yüzde 12,28 olacak. Enflasyon yüzde 32'ye ulaşırsa bu oran yüzde 13,14'e, yüzde 33 seviyesine çıkarsa yüzde 14'e yükselecek.Bu tabloya göre, SSK ve BAĞ-KUR emeklileri ocak ayında yüzde 12,28 ile yüzde 14 aralığında bir zam alacak.Memur ve memur emeklilerinin maaşları yılda iki kez artırılırken, oluşan enflasyon farkı da maaşlara yansıtılıyor. 2026 yılında toplu sözleşme gereği memurlara yüzde 11 ve yüzde 7, 2027'de ise yüzde 5 ve yüzde 4 oranında zam öngörülüyor. Ayrıca 2026'nın ilk yarısında taban aylıklara 1000 TL ilave artış yapılacak.Kasım ayı için yapılan tahminlerin ortalaması dikkate alındığında, yüzde 6,37 oranında bir enflasyon farkı oluşurken, memur ve memur emeklilerinin 5 aylık toplam zam oranı yüzde 18,07'ye ulaşıyor.TCMB tahminlerine göre, yıllık enflasyon yüzde 31 olduğunda memur maaşlarına yüzde 18,7; yüzde 32 olursa yüzde 19,61; yüzde 33 seviyesinde gerçekleşirse ise yüzde 20,50 oranında zam yapılacak.