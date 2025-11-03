Trump'tan NVIDIA'ya Ret!

ABD Başkanı Trump, NVIDIA'nın en yeni Blackwell yapay zeka çiplerinin Çin pazarına satılmasını engelleyen bir karar aldı. Bu hamle, teknoloji devinin Pekin pazarına yeniden girme umutlarını sona erdirdi. Hükümet, NVIDIA'nın bölgedeki yapay zeka pazarları için geliştirdiği planları şimdilik durdurmuş oldu.Başkan Trump, yabancı basına verdiği bir röportajda, ABD'nin Çin gibi diğer ulusların “üst düzey” yapay zeka çiplerine erişmesine izin vermeyeceğini açıkladı. Trump, “En gelişmiş olanları, ABD dışında kimsenin almasına izin vermeyeceğiz. (Blackwell) çipini başka insanlara vermiyoruz,” ifadelerini kullandı. Bu net açıklama, NVIDIA ve Çin arasındaki durumu şimdilik bir çıkmaza sokmuş durumda.Bu son açıklamalar sürpriz olarak karşılandı. Başkan Trump, yakın zaman önce NVIDIA-Çin durumunun tamamen iki taraf arasında olduğunu ve ABD hükümetinin sadece bir “hakem” görevi gördüğünü belirtmişti. Ancak NVIDIA için Çin'deki durum her geçen gün daha da zorlaşıyor. Şirket yalnızca ABD hükümetinin kısıtlamalarıyla değil, aynı zamanda Çin yönetiminin de yapay zeka çiplerine yönelik olumsuz tavrıyla karşı karşıya.NVIDIA CEO'su Jensen Huang, daha önce yaptığı açıklamalarda Çin'den elde edilen gelirin “sıfıra” indiğini ve pazara dönüşün bir “bonus” olacağını söylemişti. Bu açıklamaya rağmen şirketin Çin yapay zeka pazarından “on milyarlarca dolarlık” bir geliri kaybettiği biliniyor. İhracat kontrolleri getirilmeden önce Çin, NVIDIA'nın toplam gelirlerinde büyük bir paya sahipti.Başkan Trump'ın son açıklamasıyla birlikte NVIDIA, Çin pazarı için geliştirdiği Hopper H20 yapay zeka çipiyle baş başa kalmış görünüyor. Ancak bu modelin de Çin pazarında yaygın bir şekilde benimsenmediği rapor ediliyor. Şirketin Çin pazarında tekrar bir atılım yapma umudu, yaşanan bu gelişmelerle her zamankinden daha düşük bir seviyeye inmiş durumda.