Silahla Yaralanan Genç Canını Zor Kurtardı!

Çorum merkez Mehmet Akif Ersoy 1. Cadde ile Bahar 1. Caddesi üzerinde 25 yaşındaki S.K., kimliği belirlenemeyen şüphelinin silahlı saldırısına uğradı.Saldırgan, olay yerinden hızla uzaklaşırken silah seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.Evlerinin bina boşluğuna sığınan yaralı genç, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.Polis ekipleri saldırıyı gerçekleştiren şüpheliyi yakalamak için geniş çapta inceleme başlattı.