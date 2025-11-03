Memur Zammı 2026 Hesaplama!

Memur zammı 2026 için belirlenecek orana sadece iki veri kaldı. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) ekim ayı enflasyonunu açıklamasıyla memur zammı için 4 aylık veri ortaya çıktı. Eylül ayında toplam enflasyon yüzde 7,50 olurken ekim ayı verisiyle hesap yeniden değişti. Ocak 2026 memur maaş zammının ortaya çıkması için kasım ve aralık ayı TÜFE'si bekleniyor. En düşük memur emeklisi maaşı ocakta yüzde kaç zamlanacak? Polis, öğretmen, vaiz, hemşire ne kadar zam alacak? İşte yeni zam tablosu..Memur zammı için kritik veriler tek tek açıklanmaya başladı. Ekim ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla memur maaşı zamları için belirlenecek orana sadece 2 veri kaldı. Ocak 2026'dan Temmuz 2026'ya kadar geçerli olacak zam hesabı yeniden yapıldı. En düşük memur emeklisi maaşı ocakta yüzde kaç zamlanacak? Polis, öğretmen, vaiz, hemşire ne kadar zam alacak?Memur maaşları yılda 2 kez enflasyon farkına toplu sözleşme zammının eklenmesiyle hesaplanıyor. 8.Dönem Toplu Sözleşme tebliğine göre, memur maaşları ile memur emeklisinin aylıklarına 2026'nın ilk 6 ayında yüzde 11, ikinci 6 ayında yüzde 7, 2027'nin ilk 6 ayında yüzde 5, ikinci 6 ayında yüzde 4 zam yapılacak. Memur ve memur emeklilerinin taban aylıklarına 2026'nın ilk 6 ayı için 1000 lira ilave ücret ödenecek.Temmuz ve eylül aylarının TÜFE rakamlarının toplamında ortaya çıkan enflasyon yüzde 7,50 oldu. Memur maaşları ekim ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla yeniden hesaplandı.Ekim ayında aylık enflasyon yüzde 2,55 olurken yıllık enflasyon yüzde 32,87 olarak açıklandı. Buna göre toplam enflasyon yüzde 10,25 şeklinde hesaplanırken memur ve memur emeklileri için kümülatif zam şimdiden yüzde 16,56 olduEkim ayı enflasyon rakamlarına göre yeni zam hesabıToplam enflasyon: %10.25Oluşacak enflasyon farkı : %5.00Toplu sözleşme zammı: %11Toplam kümülatif zam: %16.56Öte yandan Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 29,86'dan yüzde 31,77'ye çıktı. Maaş zamlarının belirlenmesi için kasım ve aralık aylarındaki aylık enflasyon rakamlarının belli olması gerekiyor. Merkez Bankası anketindeki enflasyon tahmini gerçekleşirse 2025 yıl sonuna kadar 6 aylık enflasyon toplamı yüzde 12,94 oluyor. Memur ve memur emeklilerine yansıtılacak enflasyon farkı ise yüzde 7,56 şeklinde hesaplanıyor. Bu enflasyon farkına yüzde 11 toplu sözleşme zammının eklenmesiyle memur zammı yüzde 19.39'a kadar çıkıyor.