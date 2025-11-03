Aşırı Kahve Hafızayı Zayıflatıyor!

Çay, kahve ve enerji içeceklerinin, günümüzde özellikle gençler ve öğrenciler tarafından yoğun şekilde tüketildiği belirtiliyor.Kafeinin konsantrasyonu artırarak zihni berraklaştırdığı vurgulanıyor, ancak fayda görmek için tüketim miktarının sınırında kalınması gerektiği ifade ediliyor.Kafein, dikkatli tüketildiğinde dikkat dağınıklığını azaltıyor ve zihinsel performansı destekliyor.Ancak günlük 300-400 miligramı yani 3-4 fincan kahveyi aşmamak gerekiyor.Özellikle öğrencilerde sabah saatlerinde tüketilen 1-2 fincan kahve fayda sağlıyor ancak fazla kafein tüketiminin olumsuz etkilerine dikkat çekiliyor.Aşırı miktarda kahve uykusuzluk, gerginlik ve anksiyeteye neden oluyor.Gece geç saatlerde içilen kahve, uyku düzenini bozarak hafızayı zayıflatıyor.Bu da kalıcı öğrenme bozukluğuna yol açabildiği için kafeinin bilinçli tüketilmesi gerektiği hatırlatılıyor.Doğru beslenme ile doğru zamanda, doğru miktarda alınan kahve; hafızayı güçlendirerek, sınav başarısını artırıyor.Ancak uzmanlar fazlasının, yarardan çok zarar getirdiğini belirtiyor.