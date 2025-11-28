Meteoroloji Duyurdu! 3 Bölgede...

Hava sıcaklığının, mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.Meteoroloji'den alınan son bilgilere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle olacak:ANKARA: 17, Parçalı ve az bulutluİSTANBUL: 19, Parçalı ve çok bulutluİZMİR: 21, Yağışların, gece saatlerinden itibaren yer yer kuvvetli olması bekleniyorBURSA: 18, Parçalı ve çok bulutluKOCAELİ: 22, Parçalı ve çok bulutluÇANAKKALE: 20, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıEDİRNE: 16, Parçalı ve çok bulutlu, yağışların öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyorA.KARAHİSAR: 17, Parçalı ve çok bulutluDENİZLİ: 20, Parçalı ve çok bulutluMUĞLA: 15, Parçalı ve çok bulutlu, yağışların, öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyorADANA: 24, Parçalı ve çok bulutluANTALYA: 22, Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıHATAY: 20, Parçalı ve çok bulutluISPARTA: 16, Parçalı ve çok bulutluESKİŞEHİR: 17, Parçalı ve az bulutluKAYSERİ: 15, Parçalı ve az bulutluKONYA: 15, Parçalı ve az bulutluBOLU: 18, Parçalı ve az bulutluZONGULDAK: 21, Parçalı ve az bulutluSİNOP: 22, Parçalı ve az bulutluAMASYA: 17, Parçalı ve az bulutluSAMSUN: 23, Parçalı ve az bulutluTRABZON: 20, Parçalı ve az bulutluRİZE: 19, Parçalı ve az bulutluERZURUM: 10, Parçalı ve az bulutluKARS: 11, Parçalı ve az bulutluMALATYA: 7, Parçalı ve az bulutluVAN: 11, Parçalı ve az bulutluŞANLIURFA: 19, Parçalı ve az bulutluDİYARBAKIR: 15, Parçalı ve az bulutluGAZİANTEP: 18, Parçalı ve az bulutluMARDİN: 16, Parçalı ve az bulutluSİİRT: 16, Parçalı ve az bulutlu