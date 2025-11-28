Kediler Nasıl Beslenmeli? Uzman Açıkladı!

Doğada kediler, gün boyunca çok fazla küçük av yakalayarak beslenirler. Araştırmalar, vahşi hayatta bir kedinin gün içerisinde yaklaşık olarak 12-20 küçük öğün tükettiğini gösteriyor.NOT: Kedinizin en iyi beslenme düzenini öğrenmek için öncelikli olarak veteriner hekime danışmanız ve veteriner hekim kontrolünde ilerlemeye özen göstermeniz önerilir.Yani kedilerin sindirim sistemi; sık ancak az miktarda, protein ağırlıklı beslenmeye göre ayarlıdır. Evde mama kabına koyulan mamaya bağlı yaşayan kediler, içgüdüsel olarak hala o küçük avlarını 'taklit etmeye' çalışır, bu nedenle gün içerisinde sık sık yemek yemek istemeleri ve bunun için peşinizde miyavlamaları oldukça olağan bir davranıştır.Pratikte çoğumuz için sabah-akşam olmak üzere 2 öğün beslenmenin en doğrusu olduğunu düşünürüz. Ancak kedilerin dünyasında bu beslenme çoğu zaman yeterli değildir.Onlar için en ideal düzen, çoğu sağlıklı yetişkin kedi için günde 5-6 küçük öğüne yakın bir sisteme yaklaşmaktır.Bu onların doğal av ritmini taklit eder ve hem sindirim hem de psikoloji açısından büyük bir rahatlama sağlamış olur. Gerçek hayatta da bunu birebir uygulamak zor olabilir ancak mamayı 2 büyük öğün şeklinde doldurmak yerine en azından 3-4 parçaya bölmek bile onlar açısından ciddi fark yaratır.Kedilerin yaşı ve sağlık durumu beslenme sıklığını doğrudan etkiler. Uzmanlar tarafından önerilen beslenme sıklığı yavru kediler (0-6 ay) için günde 3-4 öğün, yetişkin (6 ay-7 yıl) kediler için günde en az 2 öğün veya mümkünse 3-4 küçük öğün, yaşlı (7+ yaş) kediler için ise günde 2-3 öğün ancak daha hafif içerikli mamalarla sağlanmalıdır.Yavru kediler hızlı büyüdüğü için enerjilerini çabuk tüketirler. Bu nedenle daha sık beslenme ihtiyacı duyarlar.Yetişkin kedilerde amaç, ideal kiloyu korumak olduğundan veteriner hekim eşliğinde ideal beslenme düzeni 2-3 öğün şeklinde ayarlanabilir.Yaşlı kedilerde ise eklem, böbrek veya sindirim hassasiyetlerini ortaya çıkabileceği için öğün sayısından çok, mama içeriği ve hafifliği daha kritik bir rol oynar.Her kedi, karakteri ve metabolizmasıyla beslenmeye farklı yaklaşır. Aynı evde yaşayan iki kediden biri mama kabını yalayıp yutarken, diğeri yemeği gün boyu azar azar yiyebilir.Bu nedenle aktivite düzeyi, kilo durumu ve genel sağlıkları, beslenme düzeninde mutlaka göz önünde bulundurulmalıdır.Gün içerisinde çok hareketli, oyunbaz kediler biraz daha fazla enerjiye ihtiyaç duyarken, daha sakin kedilerde porsiyon kontrolü obeziteyi önlemenin en etkili yollarından biridir.Düzenli beslenen kedi, uzun vadede daha stabil kiloya ve daha sakin bir ruh haline sahip olur. Öğünleri her gün yaklaşık olarak aynı saatlerde vermek, kedinin iç saatini düzenler ve 'bitmeyen açlık' stresinin azalmasına yardımcı olur.Porsiyon miktarını kontrol etmek için mutfak terazisi kullanmak da oldukça faydalıdır. Özellikle kısırlaştırılmış kediler için bu küçük detay, gereksiz kilo alımının frenlenmesini sağlar.Sağlık, yaş veya tercih sebebiyle mama değişimi yapılacaksa, burada en önemli kural 5-7 gün içerisinde yavaş ve planlı bir geçiş yapmak olacaktır.İlk günlerde yeni mamanın oranını düşük tutup, her gün biraz daha artırarak ilerlemek kedinizin sindirim sistemine uyum için zaman kazandırır.Böylece kusma, ishal veya iştahsızlık gibi sorunların önüne geçmek çok daha kolay olabilir. Yeni mamaya geçiş yaparken ilk günlerde yoğunluklu olarak eski mama ve az miktarda yeni mama ile başlayarak zamanla eski mamanın miktarını azaltabilir ve kedinizin yeni mamaya alışmasını sağlayabilirsiniz.