Netflix Neden Çöktü?

Dünyanın en popüler dijital yayın platformlarından biri olan Netflix, merakla beklenen Stranger Things dizisinin final sezonuyla birlikte teknik zorluklar yaşadı. Stranger Things 5. sezonunun ilk dört bölümü yayınlandığı anda binlerce kullanıcı platforma erişim sorunuyla karşı karşıya kaldı. Milyonlarca izleyicinin aynı anda sisteme yüklenmesi, sunucularda geçici bir kilitlenmeye neden oldu.Sorun bildirimleri, bölümlerin yayınlanma saati olan ABD doğu saatiyle 20:00 civarında zirveye ulaştı. Downdetector verilerine göre, yayından sadece 10 dakika önce başlayan şikayetlerin sayısı hızla artarak 14.000 seviyesine yaklaştı. Kullanıcılar ekranlarında “Bir şeyler ters gitti” ve “İsteğinizle ilgili sorun yaşıyoruz” gibi hata mesajları gördüklerini rapor etti.Yaşanan kesintide en sık görülen hata kodu NSEZ-403 olarak kayıtlara geçti. Bu kod, hesapların Netflix sunucularına bağlanamadığı durumlarda ortaya çıkıyor. Netflix, özellikle NSEZ-403 hatası alan kullanıcılarına çözüm olarak farklı bir cihaza geçiş yapmalarını tavsiye ediyor. Olayın dikkat çekici yanı ise dizinin yaratıcılarının daha önce yaptıkları, çökme yaşanmaması için bant genişliğinin yüzde 30 artırıldığına dair açıklamaydı.Konuyla ilgili olarak teknoloji devi Netflix, Engadget'a resmi bir açıklama yaptı. Şirket, bazı üyelerin özellikle televizyon üzerinden izleme yaparken kısa süreli bir sorun yaşadığını doğruladı. Ancak teknik ekiplerin müdahalesiyle servisin 5 dakika içinde tüm hesaplar için tekrar normale döndüğü belirtildi.Stranger Things'in 5. sezonunda Hawkins ekibi, Vecna ile son kez yüzleşmek üzere geri dönüyor. Yayınlanan ilk dört bölümün ardından Netflix, 25 Aralık tarihinde üç yeni bölüm daha yayınlayacak. Dizinin büyük finali ise 31 Aralık tarihinde izleyicilerle buluşacak.