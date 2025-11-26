Bartın'da 70 Kişi Ölümden Döndü!
İnşaat alanında meydana gelen toprak kayması nedeniyle, 24 daireli apartmandaki 70 kişi tedbir amaçlı evlerinden tahliye edildi.
Bartın'ın Amasra ilçesinde korku dolu anlar..
Amasra ilçesi Kaleşah Mahallesi'ndeki inşaat alanında toprak kayması meydana geldi.
Kayan alanın üst tarafında bulunan bir binanın zeminindeki toprak da kaydı.
BÖLGEYE ÇOK SAYIDA EKİP GELDİ
Sesleri duyanların ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi.
70 KİŞİ ÖLÜMDEN DÖNDÜ
Ekipler, 24 daireli apartmandaki 70 kişiyi tahliye etti.
Vatandaşlar, Amasra'da bulunan otellere ve emniyet lojmanlarına yerleştirdi.
ÇALIŞMA DURDU
İnşaat çalışması durduruldu.
Binanın girişleri ve inşaat alanı şerit çekilip, kapatıldı. Bölgede inceleme sürüyor.
