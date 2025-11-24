Nvıdıa CEO'su Yapay Zeka Hakkında Konuştu!

Nvidia CEO'su Jensen Huang, küresel yapay zeka pazarının ekonomik bir balon olduğu yönündeki iddiaları kesin bir dille reddediyor. Huang, mevcut eğilimlerin spekülatif bir heyecandan ziyade, bilgi işlem altyapısında temel değişikliklere işaret ettiğini savunuyor. Şirketin son kazanç görüşmesinde konuşan CEO, yapay zekanın neden yeni sistemlere uzun vadeli yatırımı teşvik ettiğini açıklayan üç yönlü bir mantık ortaya koydu. Şirket, yapay zeka odaklı GPU benimsenmesini kısa vadeli piyasa dalgalanmalarının ötesinde, uzun vadeli bir büyüme potansiyeli olarak görüyor.Huang, veri işleme, reklam önerileri, arama sistemleri ve mühendislik süreçlerini yürüten endüstrilerin giderek artan bir oranda GPU'lara yöneldiğine dikkat çekiyor. Bunun temel sebebi olarak, geleneksel CPU tabanlı altyapının yapay zeka iş yüklerinin taleplerini karşılayamaması gösteriliyor. Intel'in eski CEO'su Pat Gelsinger'in sektörün bir balon bölgesinde olduğu yönündeki görüşlerinin aksine Huang, gördükleri tablonun çok farklı olduğunu ve altyapı yatırımlarının bu yeni dinamiklere göre şekillendiğini belirtiyor.Yapay zekanın sadece mevcut uygulamalara entegre edilmediğini vurgulayan Huang, teknolojinin tamamen yeni yazılım yeteneklerini de mümkün kılacağını ifade ediyor. Özellikle minimum kullanıcı girdisi ile çalışabilen, otonom olarak akıl yürüten ve karmaşık görevleri planlayan “ajan yapay zeka” kavramının yükselişine dikkat çekiliyor. Bu tür gelişmeler, çok daha büyük bilgi işlem kaynakları gerektireceği için yüksek performanslı GPU'lara olan ihtiyacı pekiştiriyor.Nvidia, analistlerin beklentilerini aşan gelir ve kâr rakamları açıklarken, yapay zeka çip satışlarının 2025 ve 2026 yıllarına kadar 500 milyar dolara ulaşabileceği öngörülüyor. Huang, bugün yüksek sermaye harcaması gibi görünen yatırımların, spekülatif bir kumardan ziyade sistemsel değişimleri yansıttığını vurguluyor. Yatırımcıların endişelerine rağmen şirket, bulut sağlayıcılarının gelirlerini yapay zeka destekli sistemlerle artırdığını ve talebin güçlü kalmaya devam ettiğini doğruluyor.