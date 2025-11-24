Apple'da Olası İstifa Depremi!

Teknoloji devi Apple'ın lideri hakkında son günlerde sıkça duyduğumuz Tim Cook istifa iddiaları nihayet netlik kazandı. Ortaya çıkan yeni raporlar, deneyimli yöneticinin koltuğunu bırakmaya henüz niyetli olmadığını gösteriyor. Ancak şirketteki diğer kilit isimler için durum biraz farklı görünüyor.Bloomberg yazarı Mark Gurman, teknoloji dünyasını karıştıran bu söylentilerin gerçeği yansıtmadığını belirtti. Gurman'a göre Cook, en azından birkaç yıl daha şirketin başında kalacak. Özellikle 2026 yılına kadar herhangi bir yönetim değişikliği beklenmiyor. Bu durum, yatırımcılar cephesinde güven verici bir gelişme olarak yorumlanıyor.CEO koltuğunda şimdilik bir değişim olmasa da, şirketin üst düzey yönetim kadrosunda ciddi kayıplar yaşanıyor. Birçok yetenekli yönetici ve mühendis, kariyerlerine farklı şirketlerde devam etme kararı aldı. Bu “beyin göçü”, şirketin inovasyon hızı konusunda bazı endişeleri de beraberinde getiriyor.Şirket, her ne kadar Cook ile yola devam etse de gelecekteki değişim için hazırlıklarını sürdürüyor. Şirket içindeki kaynaklar, donanım mühendisliğinden sorumlu John Ternus'un en güçlü CEO adayı olduğunu fısıldıyor. Yine de şu an için dümenin başında tecrübeli ismin kalacağı kesinleşmiş durumda.