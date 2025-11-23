Apple Bütçe Dostu Lansmana Hazırlanıyor!

Apple'ın her cihaz serisinde en az bir tane uygun fiyatlı model bulundurma stratejisi gelecek yıl en parlak dönemini yaşayacak. MacBook, iPhone, iPad ve Apple Watch serilerinde en az bir uygun fiyatlı ürün tanıtılacak.Gelecek yıl itibariyle Apple'ın iPhone 17e akıllı telefon modelini piyasaya süreceği biliniyor. Apple A19 yonga seti, 18MP Center Stage kamera, C1 hücresel modem, dinamik ada ile bütçe dostu bir fiyattan piyasaya çıkacak.Yine Apple'ın A18 Pro yonga setini kullanan uygun fiyatlı bir MacBook modeli de aynı etkinlikte tüketicinin karşısına çıkacak. 13 inçlik ekranı olan MacBook modelinin599$ başlangıç fiyatına sahip olacağı belirtiliyor.Son olarak bu etkinlikte tanıtılacak diğer bir bütçe dostu ürün ise 12. nesil iPad olacak. Apple A18 yonga seti barındıran iPad modelinin önceki nesle göre herhangi bir tasarım farkının olmayacağı belirtiliyor.Apple'ın uygun fiyatlı ve tatmin edici performans sunan yeni modelleri ile daha geniş kitlelere ulaşmayı hedeflediği belirtiliyor. Sonbahar döneminde tanıtılacak Apple Watch SE 4 ile birlikte de gelecek yılın bütçe dostu ürün gamı tamamlanmış olacak.