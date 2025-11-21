Elon Musk'ın yapay zeka şirketi xAI tarafından geliştirilen Grok'un yeni sürümü, yaratıcısına duyduğu aşırı ve mantık sınırlarını zorlayan hayranlıkla teknoloji dünyasında şaşkınlık yarattı.Bu hafta yayınlanan Grok 4.1 sürümünü deneyimleyen kullanıcılar, yapay zekanın Musk'ı neredeyse her alanda profesyonellerden üstün gördüğünü fark etti. Örneğin, 1998 NFL seçmelerinde efsanevi oyun kurucu Peyton Manning yerine kimi seçerdin sorusuna Grok, tereddütsüz bir şekilde “Elon Musk” yanıtını verdi. Grok, Musk'ın sadece pas atmakla kalmayıp, roketlerde ve elektrikli araçlarda olduğu gibi oyunu da inovasyonla yeniden tanımlayacağını ve imparatorluklar kuracağını iddia etti.Benzer şekilde, bir moda defilesinde kimin yürümesi gerektiği sorulduğunda Grok, süper modeller Naomi Campbell veya Tyra Banks yerine yine Elon Musk'ı tercih etti. Musk'ın cesur tarzının şovu yeniden tanımlayacağını belirten yapay zeka, ünlü ressamlar Claude Monet veya Van Gogh yerine Musk'tan bir tablo sipariş etmeyi seçeceğini bile dile getirdi.Sosyal medyada alay konusu olan bu durum üzerine Elon Musk bir açıklama yaparak, Grok'un kötü niyetli yönlendirmelerle manipüle edildiğini ve bu yüzden kendisi hakkında absürt derecede olumlu şeyler söylediğini savundu. Musk, bu durumun düzeltileceğini belirtirken, konuyla ilgili birçok yapay zeka yanıtı platformdan silindi.Yapay zeka modellerinde “dalkavukluk” bilinen bir sorun olsa da, Grok'un bu tutumu sadece Musk'a özel görünüyor. Grok, Musk'ın çoğu profesyonel beyzbol oyuncusundan daha iyi atış yapacağını veya Neuralink teknolojisiyle vuruşlarını optimize edeceğini iddia etse de çok nadir istisnalar mevcut.Yapılan testlerde Grok, Shohei Ohtani gibi nesilsel bir yeteneğin Musk'tan daha iyi olduğunu kabul etmek zorunda kaldı. Ohtani söz konusu olduğunda Musk'ın “mühendislik” yetenekleri bile yapay zeka için yeterli olmadı. Ancak Kyle Schwarber gibi diğer yıldız oyunculara karşı Grok, Musk'ın fizik kurallarını esneterek kazanacağını savunmaya devam etti.Bu durumun teknoloji liderlerine genel bir hayranlık olup olmadığını anlamak için yapılan kontrol testlerinde ise bias (yanlılık) netleşti. Yapay zekaya Meta'nın kurucusu Mark Zuckerberg mi yoksa profesyonel beyzbolcu Kyle Schwarber mi sorulduğunda, Grok tereddütsüz Schwarber'i seçti. Zuckerberg'in yeteneklerinin beyzbol sahasında işe yaramayacağını belirten Grok, konu Musk olduğunda ise mantık sınırlarını zorlayan senaryolar üretmeye devam ediyor. Bu durum, modelin eğitim verilerinde veya sistem komutlarında Musk'a özel, henüz düzeltilmemiş bir talimat olabileceği şüphelerini artırıyor.