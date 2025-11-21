ChatGPT'de Yeni Dönem!

OpenAI, yapay zeka dünyasında dengeleri değiştirecek yeni bir hamle yaparak ChatGPT için geliştirdiği grup sohbeti özelliğini küresel çapta kullanıma sunduğunu duyurdu. Geçtiğimiz hafta Japonya, Yeni Zelanda, Güney Kore ve Tayvan'da pilot uygulama olarak başlatılan ve test kullanıcılarından büyük beğeni toplayan bu özellik, artık dünyanın dört bir yanındaki kullanıcılar için erişilebilir hale geliyor. 20 kişiye kadar katılımcının tek bir ortak sohbet penceresinde yapay zeka ile etkileşime girmesine olanak tanıyan bu sistem, bireysel kullanımdan kolektif üretkenliğe geçişte önemli bir adım olarak görülüyor.Bu yeni deneyimin merkezinde, OpenAI'nın en gelişmiş modellerinden biri olan GPT-5.1 Auto teknolojisi yer alıyor. Sistem, sorulan sorunun karmaşıklığına göre en uygun modeli otomatik olarak seçerek kullanıcılara yanıt veriyor. Özellik şu an için web ve mobil platformlar üzerinden giriş yapmış tüm Free, Go, Plus ve Pro kullanıcılarına ücretsiz olarak sunuluyor. Henüz ekranınızda bu özelliği göremiyorsanız endişelenmeyin; şirket, dağıtımın önümüzdeki günlerde kademeli olarak tamamlanacağını belirtiyor. Kullanıcılar, ekranın sağ üst köşesindeki, omzunda artı işareti bulunan insan simgesine tıklayarak sohbeti başlatabiliyor ve paylaşılan bir bağlantı ile arkadaşlarını davet edebiliyor.Grup sohbetlerinin kullanım alanı sadece eğlenceyle sınırlı kalmayacak gibi görünüyor. Arkadaş grubunuzla hiç gitmediğiniz bir şehre tatil planı yaparken veya iş arkadaşlarınızla önemli bir sunum öncesi beyin fırtınası gerçekleştirirken ChatGPT, süreci hızlandıran bir asistan rolü üstleniyor. Ancak gizlilik konusunda hassas olanlar için önemli bir detay var: Kişisel sohbetlerinizde yapay zekanın sizin hakkınızda öğrendiği “hafıza” bilgileri grup sohbetlerine taşınmıyor. Yani iş arkadaşlarınızla proje tartışırken özel hayatınıza dair hassas bir bilginin yanlışlıkla ortaya çıkma riski bulunmuyor. Ayrıca sohbete 18 yaşından küçük biri katıldığında sistem otomatik olarak hassas içerikleri filtreliyor.Yapay zekanın grup içindeki davranışları da sosyal dinamiklere uygun şekilde tasarlanmış durumda. ChatGPT, konuşmanın akışını takip ederek ne zaman sessiz kalması gerektiğini ve ne zaman devreye girmesi gerektiğini analiz ediyor. Eğer doğrudan ona hitap etmek isterseniz ismini geçirmeniz yeterli oluyor. OpenAI, bu özelliğin şu an deneysel bir aşamada olduğunu ve ilerleyen dönemde yapay zekanın sadece sorulduğunda konuşan bir gözlemci olmaktan çıkıp, sohbeti başlatan proaktif bir üyeye dönüşebileceğinin sinyallerini veriyor.