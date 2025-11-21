  • USD: 42,28 - 42,36
Bankamatik Hırsızı Yakalandı!

15 ayrı bankamatikten tornavida ve benzeri aletler kullanarak 38 defa para çalan şüpheli 36 yaşındaki T.K., gözaltına alındı.

Bankamatik Hırsızı Yakalandı!İstanbul'da bankamatiklerden 21 Nisan ile 18 Kasım tarihleri arasında gerçekleşen para hırsızlığı olayları üzerine soruşturma başlatıldı.

Hırsızlık Büro Amirliği tarafından yapılan soruşturmada, 15 ayrı bankamatikte meydana gelen 38 ayrı hırsızlık olayını aynı kişinin yaptığı belirlendi.

BANKAMATİKLERİ TEK TEK SOYDU

Güvenlik kameraları tarafından görüntülenen olaylar sırasında yüzüne maske takan ve motosiklet kaskı kullanan kişinin, elindeki tornavida gibi aletlerle bankamatiklerin para yatırma ünitelerinden para çaldığı görüldü.

GÖZALTINA ALINDI

Hırsızlık Büro Amirliği tarafından yapılan çalışmalar sonucunda şüphelinin, daha önceden de polise geliş kaydı bulunan T.K. olduğu belirlendi.

Esenyurt'ta düzenlenen operasyonla T.K. gözaltına alındı.

Asayiş Şube Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan T.K., çıkarıldığı adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.