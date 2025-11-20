En İyi iPhone Uygulamaları Belli Oldu!
App Store Award finalistleri arasında en iyi iPhone uygulamaları dikkat çekiyor. Bakalım bu yıla hangi uygulamalar damga vurmuş?
Teknoloji devi Apple, ekosistemindeki en başarılı geliştiricileri onurlandırmaya hazırlanıyor. Şirket, merakla beklenen App Store Award finalistleri listesini bugün resmen açıkladı. Toplamda 45 farklı geliştirici, teknik ustalıkları ve tasarımlarıyla bu prestijli listede yer almayı başardı.
2025 App Store Award finalistleri ve kategoriler
Apple'ın editör ekibi, finalistleri belirlerken yenilikçilik, tasarım ve kullanıcı deneyimi gibi kriterleri temel aldı. Bu yılki listede iPhone'dan Apple Vision Pro'ya kadar geniş bir yelpaze bulunuyor. Kazananlar ise önümüzdeki haftalarda duyurulacak.
Şirket bu yıl, 12 farklı kategoride ödül dağıtacak. Finalistler arasında hem bağımsız geliştiriciler hem de büyük stüdyolar yer alıyor. Özellikle yapay zeka destekli uygulamalar ve sürükleyici oyunlar dikkat çekiyor.
En iyi iPhone uygulamaları ve oyunları adayları
Akıllı telefon dünyasının kalbi olan iPhone kategorisinde rekabet oldukça yüksek. Apple, bu alanda kullanıcıların hayatını kolaylaştıran ve eğlenceyi artıran yapımları seçti.
Yılın iPhone Uygulaması Finalistleri:
Kino: Profesyonel video çekim özellikleri sunan gelişmiş kamera uygulaması.
Runna: Kişiselleştirilmiş koşu antrenmanları sunan sağlık koçu.
Tripsy: Seyahat planlamasını kolaylaştıran kapsamlı bir asistan.
Yılın iPhone Oyunu Finalistleri:
AFK Journey: Büyüleyici görselleriyle dikkat çeken bir rol yapma oyunu.
The.crush.ing: Strateji ve refleksleri birleştiren yenilikçi bir yapım.
Zenless Zone Zero: Aksiyon dolu mekanikleriyle öne çıkan popüler oyun.
iPad ve Mac dünyasının en iyileri
Büyük ekran deneyimini en iyi kullanan uygulamalar da unutulmadı. iPad ve Mac kategorilerinde yaratıcılık ve üretkenlik odaklı uygulamalar ön planda.
Yılın iPad Uygulaması Finalistleri:
Bluey: Let's Play!: Çocuklar için interaktif ve eğitici bir deneyim.
Moises: Müzisyenler için yapay zeka destekli ses ayrıştırma aracı.
Procreate Dreams: Animasyon dünyasında devrim yaratan çizim uygulaması.
Yılın Mac Uygulaması Finalistleri:
Adobe Lightroom: Fotoğraf düzenleme dünyasının lider ismi.
OmniFocus 4: İş akışlarını düzenleyen güçlü bir görev yöneticisi.
Shapr3D: Profesyonel 3D modelleme imkanı sunan tasarım aracı.
Apple Vision Pro ve diğer kategoriler
Apple'ın yeni gözdesi Vision Pro için de özel bir kategori açıldı. Uzamsal bilgi işlem (Spatial Computing) alanında sınırları zorlayan uygulamalar listeye girdi.
Yılın Apple Vision Pro Uygulaması Finalistleri:
JigSpace: Karmaşık nesneleri 3D olarak incelemeyi sağlayan uygulama.
NBA: Basketbol maçlarını saha içindeymiş gibi izleten spor uygulaması.
What If…?: Marvel evrenini sanal gerçekliğe taşıyan interaktif deneyim.
Ayrıca “Kültürel Etki” kategorisinde, toplumsal fayda sağlayan ve farkındalık yaratan uygulamalar ödül için yarışacak. Bu kategoride mental sağlık, çevre bilinci ve eğitim odaklı yapımlar öne çıkıyor.