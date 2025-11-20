En İyi iPhone Uygulamaları Belli Oldu!

Teknoloji devi Apple, ekosistemindeki en başarılı geliştiricileri onurlandırmaya hazırlanıyor. Şirket, merakla beklenen App Store Award finalistleri listesini bugün resmen açıkladı. Toplamda 45 farklı geliştirici, teknik ustalıkları ve tasarımlarıyla bu prestijli listede yer almayı başardı.Apple'ın editör ekibi, finalistleri belirlerken yenilikçilik, tasarım ve kullanıcı deneyimi gibi kriterleri temel aldı. Bu yılki listede iPhone'dan Apple Vision Pro'ya kadar geniş bir yelpaze bulunuyor. Kazananlar ise önümüzdeki haftalarda duyurulacak.Şirket bu yıl, 12 farklı kategoride ödül dağıtacak. Finalistler arasında hem bağımsız geliştiriciler hem de büyük stüdyolar yer alıyor. Özellikle yapay zeka destekli uygulamalar ve sürükleyici oyunlar dikkat çekiyor.Akıllı telefon dünyasının kalbi olan iPhone kategorisinde rekabet oldukça yüksek. Apple, bu alanda kullanıcıların hayatını kolaylaştıran ve eğlenceyi artıran yapımları seçti.Kino: Profesyonel video çekim özellikleri sunan gelişmiş kamera uygulaması.Runna: Kişiselleştirilmiş koşu antrenmanları sunan sağlık koçu.Tripsy: Seyahat planlamasını kolaylaştıran kapsamlı bir asistan.AFK Journey: Büyüleyici görselleriyle dikkat çeken bir rol yapma oyunu.The.crush.ing: Strateji ve refleksleri birleştiren yenilikçi bir yapım.Zenless Zone Zero: Aksiyon dolu mekanikleriyle öne çıkan popüler oyun.iPad ve Mac dünyasının en iyileriBüyük ekran deneyimini en iyi kullanan uygulamalar da unutulmadı. iPad ve Mac kategorilerinde yaratıcılık ve üretkenlik odaklı uygulamalar ön planda.Bluey: Let's Play!: Çocuklar için interaktif ve eğitici bir deneyim.Moises: Müzisyenler için yapay zeka destekli ses ayrıştırma aracı.Procreate Dreams: Animasyon dünyasında devrim yaratan çizim uygulaması.Adobe Lightroom: Fotoğraf düzenleme dünyasının lider ismi.OmniFocus 4: İş akışlarını düzenleyen güçlü bir görev yöneticisi.Shapr3D: Profesyonel 3D modelleme imkanı sunan tasarım aracı.Apple Vision Pro ve diğer kategorilerApple'ın yeni gözdesi Vision Pro için de özel bir kategori açıldı. Uzamsal bilgi işlem (Spatial Computing) alanında sınırları zorlayan uygulamalar listeye girdi.JigSpace: Karmaşık nesneleri 3D olarak incelemeyi sağlayan uygulama.NBA: Basketbol maçlarını saha içindeymiş gibi izleten spor uygulaması.What If…?: Marvel evrenini sanal gerçekliğe taşıyan interaktif deneyim.Ayrıca “Kültürel Etki” kategorisinde, toplumsal fayda sağlayan ve farkındalık yaratan uygulamalar ödül için yarışacak. Bu kategoride mental sağlık, çevre bilinci ve eğitim odaklı yapımlar öne çıkıyor.