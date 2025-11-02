Google Play Store'da Yapay Zeka Dönemi!

Google, Android uygulama mağazası Google Play Store için yeni bir yapay zeka özelliğini kademeli olarak kullanıma aldı. Bu yenilik, kullanıcı yorumlarının tek bir paragrafta özetlenmesini sağlıyor. Söz konusu özet, uygulamaların “Kullanıcı puanları ve yorumlar” bölümünde, “Kullanıcılar ne diyor” başlığı altında görünmeye başladı.Yeni sistem, belirli bir sayıda değerlendirme toplayan uygulamalarda aktif hale geliyor. Ancak Google, bu özetleme yeteneğinin devreye girmesi için gereken minimum yorum sayısını resmi olarak açıklamadı.Yapay zeka tarafından üretilen bu özet, uygulamayla ilgili en sık dile getirilen olumlu ve olumsuz noktaları birleştirerek kısa bir paragraf halinde sunuyor. Özet metninin hemen altında ise, bahsedilen ilgili konulara dair gerçek kullanıcı yorumlarına hızlıca gitmeyi sağlayan bağlantı düğmeleri yer alıyor. Bu özellik, kullanıcıların bir uygulama hakkında genel bir fikir edinmesini kolaylaştırıyor.Google yetkilileri, bu özetleme özelliğinin bir yıldan uzun bir süredir test edildiğini doğruladı. Test aşamasının tamamlanmasının ardından özellik, artık daha geniş bir Android kullanıcı kitlesine açılıyor. Rakip şirketlerden Apple da benzer bir özelliği geçtiğimiz Nisan ayında App Store'da iOS kullanıcılarına sunmuştu. Google, bu hamleyle uygulama mağazası deneyiminde kullanıcıların bilgiye erişimini hızlandırıyor.