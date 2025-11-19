Diyarbakır'da katliam gibi zincirleme kaza! 3 ölü, 14 yaralı

Diyarbakır Çınar ilçesi Başaklı Mahallesi,yolu üzerinden zincirleme trafik kazası yaşandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi gönderildi. Diyarbakır Valiliği kazaya ilişkin açıklama yaptı.Açıklamada, 'Diyarbakır – Batman karayolu Çınar Başaklı Mahallesi mevkiinde bugün meydana gelen ve 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında ilk belirlemelere göre 3 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 14 vatandaşımız yaralanmıştır. Yaralılardan 2'sinin durumunun ağır, 5'inin orta, 7'sinin ise hafif olduğu tespit edilmiştir.Kazanın ihbar edilmesi üzerine 112 Acil Sağlık, İtfaiye, Emniyet, AFAD ve Jandarma ekipleri süratle olay yerine sevk edilmiştir.Yaralı vatandaşlarımız ambulanslarla çevre hastanelere nakledilmiş olup, tedavileri devam etmektedir. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır ve başsağlığı; yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz' denildi.ÖLÜ SAYISI 4'E YÜKSELDİDiyarbakır-Batman karayolunda 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetmiş, 14 kişi de yaralanmıştı.Hastaneye kaldırılan yaralılardan birinin, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi. 4 kişinin hayatını kaybettiği kazayla ilgili inceleme sürüyor.