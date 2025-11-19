Bakan Yumaklı açıkladı! 'Zirai ilaçlar reçete ile satılacak'
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, son dönemde yaşanan zehirlenme vakalarının önüne geçilecek yeni yol haritasını açıkladı. Yumaklı açıklamasında, zirai ilaçların reçete ile satılacağını belirtirken, Böcek ailesinin hayatını kaybettiği talihsiz olayın tüm tönleriyle arıştırıldığını kaydetti.
Bakan Yumaklı'nın açıklamalarından satır başları:
Zirai ilaçlar reçete ile satılacak.
(Böcek ailesinin hayatını kaybetmesi) Bu talihsiz olay tüm yönleriyle araştırılıyor. Olayı tüm yönleriyle açıklığa kavuşturacağız.
Bize intikal eden her olayı en ince detaylarına kadar araştırıyoruz.
Risk analizi bazındaki denetimlerimiz de devam ediyor.
Hayvansal gıdaların satış noktalarında toplu tüketim yerlerinde denetimlerimizi artırdık.
Son olayla birlikte sokak lezzetleri diye tabir edilen gıda satışlarını denetliyoruz.