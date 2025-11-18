Kahramanmaraş’ta silahla oyun facia getirdi! 14 yaşındaki çocuk...

Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu ilçesi Kanuni Mahallesi’nde yaşanan olay, silahla şakalaşmanın ne kadar tehlikeli olabileceğini bir kez daha gözler önüne serdi. 14 yaşındaki iki çocuğun bir iş yerinin ofisinde gerçekleştirdiği bilinçsiz davranış, acı bir ölümle sonuçlandı.

Edinilen bilgilere göre, 14 yaşındaki iki arkadaş bir iş yerinin ofisinde oturdukları sırada, iş yeri sahibinin oğlu babasına ait tabancayı eline aldı. Çocuklar, üçüncü arkadaşlarını WhatsApp üzerinden görüntülü arayarak tabancayı göstermek istedi. Yaklaşık 6 dakika süren görüşmede iki çocuk silahla poz verdi.Son olarak tabanca M.K.'nin elindeyken silah art arda iki kez ateş aldı. Mermilerden biri M.Ö.'nün göğsüne, diğeri ise kalbine isabet etti. O anları canlı yayında izleyen üçüncü arkadaş, durumu hemen ailesine bildirdi. Silah seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan M.Ö., hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından iş yerinde inceleme yapan ekipler, tabancanın çocukların eline nasıl geçtiğini ve olay anına ilişkin detayları araştırıyor. Çocukların ifadeleri alınırken, geniş çaplı soruşturma başlatıldığı öğrenildi.