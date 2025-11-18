ABD Başkanı Trump: Suudi Arabistan 600 milyar dolarlık yatırım yapacak

ABD Başkanı Donald Trump ile Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Beyaz Saray’da bir araya geldi. Suudi Arabistan'ın ABD’ye 600 milyar dolarlık bir yatırım yapacağını söyleyen Trump, Tahran yönetimini de hedef alarak "İran'ın nükleer gücünü elinden alacağız." dedi. Selman ise ABD'ye yatırımların 1 trilyon dolara çıkacağını belirtti.