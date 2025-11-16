CHP'de Dışkı Temizliği Mesaisi!

CHP'de olaylar bitmiyor...CHP kurultay süreci ve liderlik tartışmaları nedeniyle tırmanan iç savaş, Sarıyer'deki İstanbul İl Başkanlığı binasında dehşete düşüren bir saldırıyla yeni bir boyut kazandı.Kimliği belirsiz kişiler, mahkeme kararıyla CHP İstanbul il yönetimine atanan Gürsel Tekin başkanlığındaki heyetin çalışma odasına dışkı bıraktı.Odaya giren şahıslar, makam koltuğu ve masasına dışkı ve idrarlarını yaptı.Henüz belirlenemeyen şahıslar, yangın merdiveninden hızla uzaklaştı.İğrenç saldırı sonrası bina polis kaydı altına alınırken Tekin ve heyet üyeleri, şikayetçi oldu.Yaşananların ardından partililer, tepki göstermek ve dayanışma sergilemek amacıyla il binasında ‘temizlik kampanyası' başlattı.Temizlik malzemeleriyle binaya gelen çok sayıda partili, çalışma odası ve çevresinde gönüllü olarak temizlik yaptı.Temizlik kampanyası başlatan İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin, 'Partili yoldaşlarımız, ellerine temizlik malzemelerini (vileda) alarak 'baba ocağı' dediğimiz bu yuvada temizlik yaptılar ve temiz siyaseti il başkanlığımızda başlattık. İnşallah sıra, kirlenen Türk siyasetini temizlemeye gelecek. Hep birlikte, hep beraber 'temiz ellerle' Türk siyasetini arındıracağız.' ifadelerini kullandı.