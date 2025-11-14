İstanbul'da Kartpostallık Görüntüler!

İstanbul'da akşam saatlerinde gökyüzünde beliren hilal, Galata Kulesi ile aynı karede görüntülendi.Tarihi yapının silüetiyle bütünleşen ay manzarası, kartpostallık bir görüntü oluşturdu.Havanın açık olmasıyla birlikte net şekilde görülebilen hilal, Galata Kulesi ile birlikte fotoğrafçılara ilham verdi.Taksim ve çevresinden birçok kişi bu eşsiz anı ölümsüzleştirmek için deklanşöre bastı.Ortaya çıkan görüntüler kısa sürede sosyal medyada paylaşılmaya başladı.Galata Kulesi'nin silüetine eşlik eden hilal, kullanıcılar tarafından “büyüleyici”, “İstanbul'un güzelliği bir başka” yorumlarıyla paylaşıldı.