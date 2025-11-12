Bakan Şimşek Açıklamalarda Bulundu! ' Yatırımlar Zirvede '

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan eylül ayı ödemeler dengesi verilerini değerlendirdi.Değerlendirmesini sosyal medya platformu X hesabı üzerinden yapan Bakan Şimşek, dış finansmana erişimdeki olumlu görünümün üçüncü çeyrekte de sürdüğüne dikkat çekti.Üçüncü çeyrekte yıllık açığın milli gelire oranının yüzde 1,3 ile yatay seyretmenin beklendiğini belirten Şimşek, paylaşımında ayrıca şu sözlere yer verdi:Eylülde yıllık cari açık 20,1 milyar dolar gerçekleşti. Üçüncü çeyrekte yıllık açığın milli gelire oranının yüzde 1,3 ile yatay seyretmesini bekliyoruz. Dış finansmana erişimdeki olumlu görünüm üçüncü çeyrekte de sürdü. Reel sektörün ve bankaların dış borç çevirme oranları ocak-eylül döneminde sırasıyla yüzde 167 ve yüzde 235 gerçekleşti.Finansman kalitesini iyileştiren, üretim kapasitesini ve istihdamı artıran doğrudan yatırımlar, yılın ilk dokuz ayı itibarıyla 11,4 milyar dolar ile son on yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Net doğrudan yatırım girişi geçen yılın aynı dönemine göre sınırlı artarak 4,3 milyar dolar gerçekleşti.Enerjide dışa bağımlılığı azaltan, ihracatta ve hizmet ticaretinde katma değeri ve rekabet gücünü artıran politikalarımızla sürdürülebilir cari dengenin temellerini sağlamlaştıracağız.