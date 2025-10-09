Selde Mahsur Kalan Aracını 20 Gün Sonra Kurtardı!

Artvin'in Borçak ilçesi Camili köyünde 19 Eylül'de yaşanan sel ve heyelan felaketinde İlyas Dalkıran'ın evinin önünde park halindeki aracı, toprak kayması nedeniyle mahsur kaldı.Araç yolunun kapanmasıyla ulaşım yalnızca patika yolla sağlanırken Dalkıran, günler boyunca yetkili kişi ve kurumlarla görüşmesine rağmen aracını çıkartamadı.Çözümü kendi imkanlarında bulan Dalkıran, vinç ve çekici yardımıyla aracını 20 gün sonra derenin karşısına çekerek yola çıkarttı.Bunun için yaklaşık 30 bin lira harcayan Dalkıran, heyelanlı bölgeden kurtardığı aracıyla İstanbul'un yolunu tuttu.İlyas Dalkıran, yaşadıklarını şöyle anlattı:19 Eylül tarihinde meydana gelen yağmur ve sel felaketinden sonra evimizin önüne park ettiğimiz aracımız mahsur kaldı. Toprak kayması sonucu araç yolumuz kapandı. Konuyu yetkili kişi ve kurumlara bildirmemize rağmen aracımızı kurtaramadık. 20 gün sonra kendi çabalarımızla aracı kurtarıp İstanbul'a doğru yola çıkacağız.Aracı çekici getirdik, çekiciyle dereden yukarıya çektik, vinçle derenin karşısından çıkarttık. Yaklaşık 30 bin lira masraf oldu. Yol halen kapalı, heyelanlı bölgeden patika yol ile geçmekteyiz. Biz İstanbul'a döneceğimiz için acele ettik. Belki daha sonra kurumlar yolu açabilir ama bizim İstanbul'a dönmemiz gerekiyordu.