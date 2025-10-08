Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan SSÇ Açıklaması!

İstanbul'da 14 yaşındaki lise öğrencisi Mattia Ahmet Minguzzi 24 Ocak'ta arkadaşları ile birlikte gittiği bit pazarında hiç tanımadığı U.B. ile B.B.'nin bıçaklı saldırısı sonucu hayatını kaybetmişti.Katillerin 15 ve 16 yaşlarında olması, 18'den küçük olması 'suça sürüklenen çocuk' kavramını gündeme getirdi. Minguzzi ailesi katillerin çocuk indirimi yapılmadan en üst sınırdan ceza alması talep etmesi sonrası Hem Adalet Bakanı Yılmaz Tunç çocuk yargılamalarıyla ilgili yeni bir yargı paketinin gündeme geleceğini belirtmişti.Mattia Ahmet Minguzzi cinayeti sonrası yaşanan pek çok olayda faillerin 18 yaşından küçük olması, yeni tehlikeyi de gözler önüne serdi. Çetelerin ve terör örgütlerinin ağına düşürdüğü çocukları para karşılığı suça sürüklediği belirlendi.Öyle ki Ankara'da 21 yaşındaki Hakan Çakır kız kardeşini taciz eden 18 yaşının altındaki çocuk zanlıların bıçaklı saldırısı sonucu hayatını kaybetmişti. 10 Eylül'de ise 15 yaşındaki Fatih Acacı da yaşıtı D.G.'nin bıçaklı saldırısı sonucu yaşamını yitirmişti.8 Eylül'de ise 16 yaşındaki lise öğrencisi Eren Bigül pompalı tüfekle polis karakoluna saldırı düzenlemişti. Çıkan çatışmada Birinci Sınıf Emniyet Müdürü Muhsin Aydemir ve polis memuru Hasan Akın şehadete ermişti. Hem acılı ailelerin hem de kamuoyunun talebi sonrası Adalet Bakanlığı'nın, 16 yaşını doldurmuş çocukların işlediği ağır suçlarda ceza indirimlerini kademeli olarak kaldırmayı planladığı gündeme gelmişti.Konuyla ilgili Başkan Recep Tayyip Erdoğan da açıklama geldi. Azerbaycan ziyareti dönüşü gazetecilerin sorularını yanıtlayan Başkan Erdoğan, terör örgütleri ve çetelerin çocukları ve genellikle 18 yaşın altındaki çocukları kullanmalarına dikkat çekti. 'Çocuklarımızı terör örgütlerinin, suç çetelerinin elinden kurtarmakta kararlıyız' diyen Başkan Erdoğan, şunları söyledi:18 yaş altı kişilerin işlediği cinayetler yüreğimizi yaktı, yakıyor. Çocuklarımızı terör örgütlerinin, suç çetelerinin elinden kurtarmakta kararlıyız. Devlet olarak bu konuda topyekün bir mücadele içindeyiz. 11. Yargı Paketiyle cezalarda caydırıcılığı arttırıyoruz. Ama sadece ceza yetmez. Aileyi güçlendirmeden, eğitimi desteklemeden, sosyal dayanışmayı büyütmeden kalıcı çözüm olmaz.Yalnızca ceza ile, yalnızca eğitim sisteminde yapılacak düzenlemelerle çözülemeyecek kadar komplike bir sorunla maalesef karşı karşıyayız. Ceza düzenlemelerinin yanı sıra yalnızlaşan, şiddete maruz kalan ya da tanık olan çocukların suça bulaşmadan korunmasını önceleyen tedbirler üzerinde çalışıyoruz. Yani suça bulaşan çocukların yanı sıra suça sürükleyen etkenlere de yoğunlaşmış durumdayız.