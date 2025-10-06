Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'a Gidiyor!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in daveti üzerine, 7 Ekim 2025 tarihinde Gebele'de düzenlenecek Türk Devletleri Teşkilatı 12. Zirvesi'ne katılacak.'Bölgesel Barış ve Güvenlik' temasıyla gerçekleştirilecek zirvede, Türk Devletleri Teşkilatı'nın kurumsal yapısının güçlendirilmesi ve üye ülkeler arasındaki işbirliğinin artırılmasına yönelik adımlar masaya yatırılacak. Zirve kapsamında Gebele Bildirisi başta olmak üzere çeşitli belge ve kararların kabul edilmesi bekleniyor.Temaslarda bulunacakCumhurbaşkanı Erdoğan'ın, zirve marjında Devlet Başkanları Konseyi Toplantısı'na katılması ve diğer devlet ve hükümet liderleriyle ikili temaslarda bulunması planlanıyor.