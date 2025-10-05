Yeni Model Yolda! Şarj Hızıyla Gündemde...

Huawei'nin yeni amiral gemisi serisi Mate 80, 3C sertifikasyon veritabanında görüntülendi. Bu gelişme, cihazların tanıtımının çok yakın olduğunu doğruluyor.Listelemeye göre seride Mate 80, Mate 80 Pro ve Mate 80 Pro+ modelleri yer alacak. Sertifika kayıtları, cihazların 100W kablolu ve 80W kablosuz hızlı şarj desteğine sahip olacağını gösteriyor.Tasarım sızıntıları ise serinin, selefi Mate 70'e göre daha ince çerçevelere ve yeni bir yarım daire kamera modülüne sahip olacağını ortaya koyuyor. Arka panelde cam ve metal karışımı premium bir yapı kullanılacak.Cihazlar, Huawei'nin yeni nesil Kirin 9010 işlemcisiyle güçlenecek ve HarmonyOS 5.0 işletim sistemiyle çalışacak. Lansmanın Ekim sonu veya Kasım başında yapılması bekleniyor.