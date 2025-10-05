Trafikte 'Olmaz' Dedirten Hareket!
Bursa’da bir motosiklet sürücüsü seyir halindeki arkadaşıyla sohbet etmek için bir elini seyir halindeki ticari aracın camına yaslarken, diğer eliyle ise motosikleti kullandı ve diğer sürücülerin de canını hiçe saydı.
Bursa'da bir motosiklet sürücüsü, seyir halindeyken trafiği tehlikeye attı.
Osmangazi ilçesinde seyir halinde olan motosiklet sürücüsü, yolda karşılaştığı ticari aracın sürücüsü olan arkadaşıyla sohbet etmek istedi.
TRAFİKTE SOHBETE DALDI
Sohbete dalan sürücü, bir kolunu araca yaslayıp diğer eliyle motosikleti sürmeye devam etti.
KAYDEDİLDİ
Trafiği ve kendi canını hiçe sayan sürücülerin bu tehlikeli yolculuğu, cep telefonu kamerasıyla anbean kaydedildi.
