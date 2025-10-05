Kiracı Mal Sahibi Krizi!

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesine bağlı Necip Fazıl Mahallesinde yer alan bir oto yıkama işletmesinde, iş yeri sahibi ile kiracı arasında kira tartışması çıktı.Haberler.com muhabiri Muhammet Özer'in aktardığı bilgilere göre; Berat Kepek, iş yerini Durdu Mehmet K.'den kiralayarak faaliyetlerine başladı ve bu yıl ki kira bedelini peşin olarak ödediğini öne sürdü. Ancak Kepek'in iddiasına göre, iş yeri sahibinin oğlu kira bedelini az bularak artırılmasını talep etti.Taraflar arasında yaşanan tartışma kısa sürede büyüdü. Kepek, iş yeri sahibinin oğlu tarafından darp ve tehdit edildiğini ileri sürdü. Kepek'in cep telefonu kamerasıyla kaydettiği ve güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde ise iş yeri sahibinin oğlunun oto yıkamacının yanında bulunan eşyaları sokağa fırlattığı görüldü.Yaşanan olayın ardından polis merkezine giderek şikayetçi olan Kepek, 'Kiramı peşin ödedim, hiçbir sözleşme ihlali yapmadım. Buna rağmen tehdit edildim ve darp edildim. Hakkımı sonuna kadar arayacağım' dedi. Polis ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.