Gazze'yi Ne Bekliyor? Netanyahu Şaşkın...

Hamas cuma günü ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze planındaki esir değişimini kabul ettiğini ve diğer bazı maddelerin müzakere edilmesi gerektiğini açıklamıştı.Trump da Hamas'ın yanıtına ilişkin yaptığı açıklamada, 'Hamas tarafından az önce yapılan açıklamaya dayanarak onların kalıcı bir barışa hazır olduklarına inanıyorum. İsrail, Gazze'ye yönelik bombardımanı derhal durdurmalı ki esirleri hızlı ve güvenli bir şekilde çıkarabilelim.' ifadelerini kullanmıştı.İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada ise, Tel Aviv yönetiminin Gazze'deki esirlerin serbest bırakılması için planın ilk aşamasını uygulamaya hazırlandığı belirtilmişti.Amerikan Axios sitesinde Barak Ravid, X sosyal medya hesabından, ismini paylaşmak istemeyen İsrailli bir yetkiliye dayandırarak İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Trump'ın açıklamalarından şaşkın olduğunu söyledi.İsrailli yetkili, Netanyahu'nun Hamas'ın cevabı ve Trump'ın bu cevaba ilişkin yaptığı açıklama arasında geçen sürede yaptığı istişarelerde, Hamas'ın cevabını Trump'ın planının reddi olarak değerlendirdiğini vurguladı.Buna karşın istişarelere katılan İsrailli yetkililerin Hamas'ın yanıtını anlaşmaya varılmasına yol açıcı 'olumlu bir tepki' olarak gördüğü aktarıldı.Netanyahu'nun, Hamas'ın yanıtına ilişkin açıklamayı ABD ile koordinasyon içinde yapmayı düşünürken gelen Trump'ın açıklamasına şaşırdığı belirtildi.Trump dün Gazze ateşkesi hakkında yeni açıklamalarda bulunmaya devam etti.Trump, ABD merkezli haber sitesi Axios'a yaptığı açıklamada, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ateşkes planından tereddüt ettiğini belirterek, 'Netanyahu'ya 'bu senin zafer şansın' dedim. O da bunu sorun etmedi. Etmemeli zaten, bir seçeneği yok. Benimle konuşurken bir şeyleri sorun etmemelisiniz' ifadelerini kullandı.ABD Başkanı, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına değinerek, 'Netanyahu Gazze'de çok ileri gitti ve bu yüzden İsrail dünya genelinde büyük destek kaybetti. Şimdi ben de bu desteği geri kazandıracağım' dedi.Trump ayrıca, sosyal medya platformu Truth Social üzerinden yaptığı paylaşımda, 'Müzakerelerin ardından İsrail, Hamas'a gösterdiğimiz ve paylaştığımız ilk geri çekilme hattını kabul etti.' ifadesini kullandı.ABD Başkanı, Hamas'ın da onaylaması durumunda, 'ateşkesin derhal yürürlüğe gireceğini' ve devamında esir değişimi işlemlerinin başlayacağını belirtti.Gazze'deki durumla ilgili, '3 bin yıllık felaket' değerlendirmesinde bulunan Trump, söz konusu gelişmelerle 'bu felaketin sonuna yaklaşıldığı' değerlendirmesinde bulundu.Trump, ilk aşamanın tamamlanmasının ardından, İsrail'in ikinci hatta çekilmesi için gerekli koşulların oluşacağına işaret etti.Netanyahu, akşam saatlerinde yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında Trump'ın Gazze planına değindi.Siyonist lider, dünyada İsrail yalnızlaşacakken bu planla işin tersine döndüğünü ve Hamas'ın izole edildiğini savundu.Netanyahu, 'ilk aşamada Hamas'ın bütün esirleri bırakacağını, İsrail ordusunun Gazze'nin derinliklerindeki bölgelerde kontrolü elinde tutacak biçimde yeniden konumlanacağını' ileri sürdü.İsrail kamuoyunda ve uluslararası toplumda anlaşmayı engellemekle suçlanan Netanyahu, İsrail'in askeri baskısıyla esir takası anlaşmasının mümkün olduğunu iddia etti.Binyamin Netanyahu, Hamas'ın ABD Başkanı Donald Trump planına verdiği yanıt üzerine 'tüm esirlerin bırakılması için uygulamalara başladıklarını', bunun ardından savaşın 'İsrail'in prensiplerine göre' sonlanması için Trump'ın ekibiyle çalışacaklarını dile getirdi.Anlaşmanın ikinci aşamasında Hamas'ın silah bırakacağını ve Gazze Şeridi'nin silahsızlandırılacağını savunan Netanyahu, bunu Trump'ın planına göre diplomatik ya da askeri olarak gerçekleştireceklerini ileri sürerek, saldırılara yeniden başlama sinyali verdi.İsrail devlet televizyonu KAN'da ismi açıklanmayan kaynaklara dayandırılan habere göre, Trump'ın Gazze planına göre, esir takası anlaşmasının uygulanması ve ordunun Gazze Şeridi'nden kademeli olarak çekilmesinin ardından bile İsrail, Gazze ve çevresindeki üç stratejik noktada uzun vadede askeri varlığını sürdürmeyi planlıyor.İsrailli yetkililer, ordunun Gazze Şeridi sınırları içerisinde bir tampon bölgede (alanı belirtilmedi), Mısır-Gazze Şeridi sınırındaki Philadelphi Koridoru'nda ve Gazze kentinin doğusunda bulunan '70. Tepe' (Mintar Tepesi) bölgesinde kalmasını içeren planın ayrıntılarını Washington yönetimine iletti.'Bu noktaların İsrail için hayati önem taşıdığı, ona sahada üstünlük sağladığı ve takip ve kontrol gücü kazandırdığı' iddia edilen haberde, ABD yönetiminin, İsrail'in, çekilmenin ilk aşaması uygulandıktan sonra bu noktalarda kalması gerektiği konusunu anlayışla karşıladığı öne sürüldü.Habere göre ayrıca 'Plan, İsrail ordusunun, tüm esirlerin salıverilmesinin ardından çatışma bölgelerinden çekilmesini öngörüyor. Ordu Gazze Şeridi'nde geçici olarak sarı hatta kalacak daha sonra güvenlik durumunu yönetmek için ABD yetkisi altında faaliyet gösteren yabancı güçlerin bölgeye girmesiyle eş zamanlı olarak kırmızı hatta çekilecek.'Son aşamada ise 'ordunun Gazze Şeridi sınırlarında konuşlanması, Philadelphi Koridoru'nda ve 70. Tepe bölgesinde kontrolünü sürdürerek muhtemel güvenlik tehditlerini engellemeye devam etmesi bekleniyor.'