CHP'li Başkandan Yasak Aşka Hediyeler!

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, aralarında görevden alınan CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in de bulunduğu şüphelilere yönelik yürütülen soruşturma kapsamında yeni detaylar ortaya çıktı.Savcılığa yapılan bir ihbarda, Böcek'in Konyaaltı Belediye Başkanlığı döneminde yakın ilişki yaşadığı öne sürülen Melek Kurukama'ya lüks bir sitede ev aldığı, Konyaaltı Eğitim Vakfı'nda işe yerleştirdiği iddia edildi.İhbarda ayrıca, Böcek'in Kurukama'nın Özel Bilim Üniversitesi'nde eğitim alıp mezun olmasını sağladığı, daha sonra ise Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı olduktan sonra belediyede memur olarak göreve başlamasına öncülük ettiği öne sürüldü.Evli ve bir çocuk babası olan Böcek'in, Kurukama'ya belediyeye ait şoförlü araç tahsis ettiği ve Audi A4 marka otomobil hediye ettiği de iddialar arasında yer aldı.Soruşturma kapsamında özel kalem çalışanı Melek Kurukama gözaltına alındı. Savcılıktaki ifadesinde 2015'te Muhittin Böcek ile aralarında gönül ilişkisi başladığını belirten Kurukama, şunları söyledi:“2019'da Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı kazanınca tekrar yanına aldı. Ancak aramızdaki gönül ilişkisi nedeniyle dedikodular olacağını düşünerek doğrudan yanında çalışmak istemedim. Bana, ‘KONTEV'e işe gir, hem maaşını al hem de dedikodulardan uzak oluruz' dedi. Ben de kabul ettim.”Kurukama, 2022'de vakıftan ayrılarak Büyükşehir Belediyesi'nde çalışmak istediğini Böcek'e ilettiğini, 2023'te Özel Kalem Müdürlüğü'nde ‘Eğitmen' kadrosuyla sözleşmeli personel olarak göreve başladığını ifade etti.Belediye aracını makam aracı olarak değil, görevlerde kullandığını söyleyen Kurukama, Böcek'in kendisine Audi A4 marka otomobili hediye ettiğini ve şu anda oturduğu evin de Böcek'e ait olduğunu belirtti.Kurukama ayrıca, Böcek'in kendisine binlerce dolarlık Rolex marka saat hediye ettiğini, bu saati de savcılığa teslim ettiğini söyledi.