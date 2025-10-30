Google Play Değişikliğe Gitti!

Google Play geliştirici kuralları, Epic Games ile olan uzun soluklu davanın ardından önemli bir değişikliğe uğruyor. Mahkeme kararına uymak zorunda kalan Google, ABD'deki geliştiriciler için Play Store'un işleyişini değiştiren yeni kuralları duyurdu.Bugüne kadar Google, geliştiricilerin kullanıcıları Play Store dışındaki daha ucuz fırsatlara yönlendirmesini engelliyordu. Ayrıca, Play Store'dan dağıtılan uygulamalarda Google Play Faturalandırma sisteminin kullanılmasını zorunlu tutuyordu. Bu sayede şirket, tüm işlemlerden komisyon alıyordu.Yeni değişiklikler, 29 Ekim 2025 tarihinden itibaren ABD'deki geliştiricilere ödeme ve tanıtım konusunda daha fazla esneklik tanıyor. Geliştiriciler artık kullanıcılarına Play Store dışındaki fiyatlandırmaları hakkında bilgi verebilecek. Bununla birlikte, harici indirme linkleri veya doğrudan kredi kartı gibi alternatif ödeme yöntemlerine bağlantılar paylaşabilecekler.Google, bu esnekliğin büyük bir kısıtlaması olduğunu da belirtti. Açıklamaya göre, bu değişiklikler şu an için sadece Amerika Birleşik Devletleri'ndeki kullanıcılar için geçerli olacak. Diğer pazarlardaki geliştiriciler bu yeni haklardan faydalanamayacak.