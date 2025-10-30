Dünya Üniversiteleri Sıralaması Açıklandı!

Hollanda'nın Leiden Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösteren Bilim ve Teknoloji Çalışmaları Merkezi (CWTS) tarafından hazırlanan Leiden Dünya Üniversiteleri Sıralaması 2025 sonuçları açıklandı.Yükseköğretim Kurulu'nun (YÖK) da tanıdığı dört küresel değerlendirme kuruluşundan biri olan CWTS Leiden Ranking, her yıl olduğu gibi bu yıl da dünya akademisini mercek altına aldı.Geçtiğimiz yıl 1506 üniversitenin yer aldığı sıralamada bu yıl sayı bin 594'e yükseldi.CWTS Leiden, Web of Science veri tabanına dayalı analizlerle üniversitelerin sadece yayın sayısını değil; yayınların atıf etkisi, uluslararası iş birliği düzeyi, açık erişim performansı ve toplumsal katkı potansiyelini ölçüyor.Bu nedenle sonuçlar, üniversitelerin akademik dünyadaki gerçek konumunu ortaya koyan en güvenilir göstergelerden biri kabul ediliyor.2025 sonuçlarına göre Türkiye'den 45 üniversite, Leiden Ranking listesinde yer aldı.Türkiye sıralamasında birinci, dünya genelinde 302'nci sırada bulunan Sağlık Bilimleri Üniversitesi yer aldı.İkinci sırada Hacettepe Üniversitesi (378), üçüncü sırada ise İstanbul Teknik Üniversitesi (564) bulunuyor.CWTS Leiden listesinde Türkiye'deki vakıf üniversitelerinden Koç, Bilkent, Başkent, İstanbul Medipol ve Sabancı Üniversiteleri de yer aldı.1. Sağlık Bilimleri Üniversitesi – Dünya 302.2. Hacettepe Üniversitesi – Dünya 378.3. İstanbul Teknik Üniversitesi – Dünya 564.4. Ankara Üniversitesi – Dünya 596.5. Gazi Üniversitesi – Dünya 610.6. Ege Üniversitesi – Dünya 618.7. İstanbul Üniversitesi – Dünya 672.8. Yıldız Teknik Üniversitesi – Dünya 702.9. Atatürk Üniversitesi – Dünya 749.10. İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa – Dünya 766Listede yalnızca köklü ve büyük şehir üniversiteleri değil, Anadolu'daki pek çok yükseköğretim kurumu da yer aldı.Erciyes Üniversitesi (Dünya 810), Fırat Üniversitesi (900), Çukurova Üniversitesi (913), Selçuk Üniversitesi (963) gibi bölgesel üniversiteler, uluslararası alanda adını duyurmayı başardı.Bu durum, Türkiye'nin farklı bölgelerinde üretilen akademik bilginin giderek küresel ölçekte görünür hale geldiğini gösteriyor.