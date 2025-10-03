İnşaat Kumu Ortalığı Karıştırdı!

Esenyurt’ta inşaata getirilen kum, yolu kapatıp çevredeki araçlara taş sıçramasına neden oldu. Bunun üzerine tepki gösteren vatandaşlar ile çalışanlar arasında kavga çıktı.

İstanbul Esenyurt'ta inşaata getirilen kum, kavgaya neden oldu.Esenyurt Bağlarçeşme Mahallesi'nde bir inşaata getirilen kum sokağı kapattı.Döküldüğü sırada kumun içinden sıçrayan taşlar ise çevrede bulunan araçlarda çiziklere neden oldu.Sokakta bulunan bir diş kliniği çalışanının da aracı hasar görürken, diş hekimi ve inşaat çalışanları arasında tartışma yaşandı.Kısa sürede büyüyen tartışma tekme tokat kavgaya dönerken onlarca vatandaş, tarafları sakinleştirmeye çalıştı.Yaşananlar ise saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.