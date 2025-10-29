Grafik Canavarı Oyunlar!

Çıkacak en iyi grafikli oyunlar, oyun dünyasını heyecanlandırmaya devam ediyor. Geliştiriciler, mevcut nesil konsolların (PS5 ve Xbox Series) gücünü tam anlamıyla kullanmaya başladı. Bu nedenle, 2026'da görsel bir şölen sunacak oyunlar yolda.Bu yıl Death Stranding 2 ve Assassin's Creed Shadows gibi yapımlar grafikleriyle dikkat çekti. Ancak asıl görsel devrim 2026'da başlayacak. İşte çıkış tarihi onaylanan ve grafikleriyle nefes kesmeyi hedefleyen o yapımlar.Capcom, RE Engine kullanarak fotorealistik ortamlar ve karakterler vaat ediyor. Resident Evil Requiem'in, serinin şimdiye kadarki en iddialı ve pahalı oyunu olduğu belirtiliyor. Bu durum, Capcom'un oyuna ne kadar güvendiğini gösteriyor.Crimson Desert, ilk fragmanlarıyla inanılmaz görünüyordu. Geliştiriciler, devasa ve zengin detaylara sahip bir açık dünya sunuyor. Oyuncular kuleleri yok edebilecek, ejderhalara binebilecek ve devasa ordularla savaşlara katılabilecek. BlackSpace Engine bu yükü nasıl kaldıracak merak konusu.Returnal'ın geliştiricisi Housemarque'dan yeni bir PS5 özel oyunu daha geliyor. Saros, Returnal'ın aksiyon-roguelike formülünü derinleştirirken, PS5'in ve DualSense kontrolcünün sınırlarını zorlayacak. Oyunun hızlı aksiyonu içinde görsel detayları fark etmek zor olabilir.