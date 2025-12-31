  • USD: 42,86 - 42,94
CHP'de istifa dalgası! CHP'den istifa eden 150 kişi AK Parti'ye geçti

CHP içinde yaşanan ve halen devam eden krizler nedeniyle partiden istifa eden onlarca kişi AK Parti'ye geçti. Düzenlenen törende 2 meclis üyesi ve 150 parti üyesinin rozetleri takıldı.

Ekleme: 31.12.2025 - 11:21 Güncelleme: 31.12.2025 - 11:26 / Editör: Fehmi Öztürk
AK Parti Arnavutköy teşkilatının ev sahipliğinde gerçekleştirilen Genişletilmiş İlçe Danışma Meclisi'nde CHP'den istifa ederek AK Parti'ye katılan 2 meclis üyesi ve 150 parti üyesine rozetleri takıldı.

'BİRLİK VE BERABERLİĞİ DAHA DA GÜÇLENDİRİYORUZ'
Rozetlerin takılmasının ardından konuşma yapan AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, AK Parti'nin istişare kültürüne ve kapsayıcı yapısına dikkat çekti.

Parti kapılarının emeğiyle ve samimiyetiyle gelen herkese açık olduğunun altını çizen Özdemir, Arnavutköy teşkilatında sergilenen uyum ve birlikteliğin sahaya güçlü şekilde yansıdığını söyledi.