Bu telefonlar 2026’da WhatsApp’a veda ediyor! İşte uygulamanın açılmaya telefonlar listesi

WhatsApp, dünyanın dört bir yanında milyonlarca kişinin iletişim kurmak için kullandığı temel uygulamalardan biri halini aldı. Ancak uygulamanın kesintisiz çalışabilmesi için, kullanılan telefonun belirli yazılım gereksinimlerini karşılaması gerekiyor.Meta, WhatsApp'ın 1 Ocak 2026 itibarıyla bazı eski akıllı telefon modellerinde artık çalışmayacağını doğruladı. Bu değişiklik, uygulamanın güvenlik, performans ve yeni özelliklerin sorunsuz şekilde sunulabilmesi için daha güncel Android ve iOS sürümlerine ihtiyaç duymasından kaynaklanıyor.Eğer bu listede telefonunuz yer alıyorsa, WhatsApp'ı kullanmaya devam etmek için daha yeni bir cihaza geçmeniz gerekecek.iOS 15.1 veya daha yeni bir sürüme güncellenemeyen iPhone'lar, WhatsApp erişimini kaybedecek. Bu modeller arasında iPhone 5, iPhone 5c, iPhone 5s, iPhone 6 ve iPhone 6 Plus yer alıyor.2011 ile 2014 yılları arasında piyasaya sürülen bu cihazlar, Apple tarafından artık güncelleme almayan eski işletim sistemi sürümlerini kullanıyor.Samsung Galaxy S3 & S4 & S5Samsung Galaxy Note 2 & Note 3Samsung Galaxy Ace 3Samsung Galaxy S4 MiniSamsung Galaxy TrendSamsung Galaxy J2LG Optimus L3 IILG Optimus L5 IILG Optimus F5LG Optimus L7 IIHuawei Ascend MateHuawei Ascend G740Huawei Ascend D2Uyumsuz cihaz kullanan kullanıcılar, destek sona ermeden önce uygulama üzerinden doğrudan bilgilendirilecek. Şirket, veri kaybı yaşanmaması için bu kullanıcıların son tarihten önce tüm sohbetlerini ve medya dosyalarını yedeklemelerini öneriyor.