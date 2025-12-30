Bu telefonlar 2026’da WhatsApp’a veda ediyor! İşte uygulamanın açılmaya telefonlar listesi
Meta’nın aldığı yeni kararla WhatsApp, 2026’dan itibaren bazı eski iPhone ve Android modellerinde çalışmayacak. İşletim sistemi güncellemesi alamayan telefonlarda uygulama açılmayacak, mesaj gönderme ve alma tamamen duracak. İşte WhatsApp’a veda edecek telefonların tam listesi…
WhatsApp, dünyanın dört bir yanında milyonlarca kişinin iletişim kurmak için kullandığı temel uygulamalardan biri halini aldı. Ancak uygulamanın kesintisiz çalışabilmesi için, kullanılan telefonun belirli yazılım gereksinimlerini karşılaması gerekiyor.
Meta, WhatsApp'ın 1 Ocak 2026 itibarıyla bazı eski akıllı telefon modellerinde artık çalışmayacağını doğruladı. Bu değişiklik, uygulamanın güvenlik, performans ve yeni özelliklerin sorunsuz şekilde sunulabilmesi için daha güncel Android ve iOS sürümlerine ihtiyaç duymasından kaynaklanıyor.
WHATSAPP DESTEĞİNİN KESİLECEĞİ İPHONE MODELLER LİSTESİ
Eğer bu listede telefonunuz yer alıyorsa, WhatsApp'ı kullanmaya devam etmek için daha yeni bir cihaza geçmeniz gerekecek.
iOS 15.1 veya daha yeni bir sürüme güncellenemeyen iPhone'lar, WhatsApp erişimini kaybedecek. Bu modeller arasında iPhone 5, iPhone 5c, iPhone 5s, iPhone 6 ve iPhone 6 Plus yer alıyor.
2011 ile 2014 yılları arasında piyasaya sürülen bu cihazlar, Apple tarafından artık güncelleme almayan eski işletim sistemi sürümlerini kullanıyor.
ANDROİD TELEFONLAR LSİTESİ
Samsung Galaxy S3 & S4 & S5
Samsung Galaxy Note 2 & Note 3
Samsung Galaxy Ace 3
Samsung Galaxy S4 Mini
Samsung Galaxy Trend
Samsung Galaxy J2
LG Optimus L3 II
LG Optimus L5 II
LG Optimus F5
LG Optimus L7 II
Huawei Ascend Mate
Huawei Ascend G740
Huawei Ascend D2
YEDEKLEME ÖNERİSİ
Uyumsuz cihaz kullanan kullanıcılar, destek sona ermeden önce uygulama üzerinden doğrudan bilgilendirilecek. Şirket, veri kaybı yaşanmaması için bu kullanıcıların son tarihten önce tüm sohbetlerini ve medya dosyalarını yedeklemelerini öneriyor.