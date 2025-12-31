WhatsApp'a yılbaşı güncellemesi geldi! İşte yenilikler

Dünyanın en popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, kullanıcıların yeni yıl coşkusunu dijital ortamda da yaşayabilmeleri için çıkartmalar ve kamera efektleri içeren özel bir güncelleme yayınladı.

Meta bünyesinde faaliyet gösteren WhatsApp, yılbaşına sayılı günler kala platforma eklediği yeni özellikleri resmen duyurdu.Güncelleme ile birlikte görüntülü aramalar sırasında kutlama anını daha eğlenceli hale getiren havai fişek, konfeti ve yıldız animasyonları kullanıma sunuluyor.Ayrıca sohbetlerde kullanılmak üzere 2026 yılına özel olarak tasarlanmış yeni bir çıkartma paketi de kütüphaneye eklendi.Platformda bir ilk olarak, durum güncellemeleri paylaşılırken artık animasyonlu çıkartmalar da kullanılabilecek. Bunun yanı sıra mesajlara tepki olarak bırakılan konfeti emojisi, yeni yıla özel efektleriyle geri dönerek sohbetlere renk katacak.Yapılan açıklamaya göre kullanıcılar, uygulama mağazalarındaki son güncellemeyi yaparak yılbaşı temalı yeni içeriklere erişebilecek.