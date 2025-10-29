Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Cumhuriyet Mesajı!

Türkiye Cumhuriyeti, kuruluşunun 102. yıl dönümünü bugün tüm yurtta coşkuyla kutluyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, hem milletin hem de dost ülkelerin bayramını tebrik etti.Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında şu ifadelere yer verdi:“Zaferlerle dolu tarihimizin doruk noktalarından biri olan bu önemli günde; sınırlarımız içindeki 86 milyon vatandaşımızın, Kıbrıs Türk halkının ve yurt dışındaki kardeşlerimizin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı can-ı gönülden tebrik ediyorum.Medeniyet bahçemizi birlikte ekip biçtiğimiz; müşterek bir mazi ve kültür mirasını tevarüs ettiğimiz, sevincimize ortak olan tüm dostlarımıza da şahsım ve milletim adına şükranlarımı sunuyorum.”Erdoğan, mesajında Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, Milli Mücadele kahramanlarını ve vatan uğruna can veren tüm şehitleri rahmetle andı:“Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, Cumhuriyet'e giden yolu açan Gazi Meclisimizin mensuplarını şükranla anıyorum.Ahlat ve Malazgirt'ten Çanakkale Destanı'na, Kurtuluş Savaşı'ndan 15 Temmuz Direnişi'ne kadar asırlardır kanlarıyla, canlarıyla bu toprakları bize vatan kılan kahramanları rahmetle yâd ediyorum.”Cumhurbaşkanı, Türkiye'nin köklü devlet geleneğine vurgu yaparak, “Cumhurbaşkanlığı forsumuzdaki güneş ve etrafındaki 16 yıldız, binlerce yıllık devlet geleneğimizi temsil ediyor.” dedi.Erdoğan, Cumhuriyet'in “milletin fedakârlıklarıyla kurulan son çatısı” olduğunu belirterek, Türkiye'nin tüm alanlarda büyük bir dönüşüm yaşadığına dikkat çekti:“Bu yüksek şuurla şehit ve gazilerimizin emanetine sahip çıkmak; cesur ve cefakâr ellerde yükselen Türkiye Cumhuriyeti'ni ilelebet payidar kılmak için var gücümüzle çalışıyoruz.Asra mührümüzü vuracağımız Türkiye Yüzyılı hedeflerimiz doğrultusunda; savunma sanayiinden ekonomiye, eğitimden tarıma, turizme, enerjiye ve dış politikaya kadar her alanda ezber bozan atılımlar içindeyiz.”Cumhurbaşkanı, 6 Şubat 2023 depremlerine de değinerek, yıl sonuna kadar 453 bin konutun anahtar tesliminin yapılacağını ifade etti.Erdoğan, “86 milyon insanımızın huzur, güven, barış ve refah içinde yaşayacağı Terörsüz Türkiye menziline emin adımlarla ilerliyoruz.” dedi.Türkiye'nin, savaş ve kriz dönemlerinde de “daha adil bir dünya” için çaba gösterdiğini vurguladı:“Gazze ve Filistin başta olmak üzere pek çok kriz bölgesinde; diplomatik girişimlerimizle ve insani yardımlarımızla kalıcı barışa giden yolu açmanın gayreti içindeyiz.”Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajını şu sözlerle tamamladı:“Bölgesinde lider, dünyada muteber; büyük, güçlü ve müreffeh Türkiye'yi hep birlikte inşa edeceğiz.Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Aziz şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi şükranla yâd ediyorum.Tüm vatandaşlarımızın ve dostlarımızın Cumhuriyet Bayramı'nı gönülden tebrik ediyorum. Cumhuriyetimizin 102'nci yıl dönümü kutlu olsun.”