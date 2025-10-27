Davetsiz Misafir Şoku!

Karabük'ün Çerçiler Mahallesi'nde emekli ormancı Hüseyin Arabacı, iki gecedir çadırına gelen “gece müşterisi”nden dert yandı. Arabacı, harekete duyarlı kameralarla takip ettiği misafirin bir ayı olduğunu belirtti.Arabacı, “Pazarda 40 TL'den sattığım 50 bağ marulumu yedi. Neredeyse sermayeyi bu yeni müşteriye kaptıracağız” ifadelerini kullandı. Her defasında ayının farklı bir yerden çadıra girdiğini anlatan Arabacı, şaşkınlığını dile getirdi.Ayıya karşı önlem almak için çadırın kapısını kapattığını belirten Arabacı, bu kez ayının yavrusunun camdan içeri girip kapıyı tırmanarak çıktığını anlattı: “Kapıyı kapattım ama bu sefer pencereden girdi. Artık nereden geleceğini kestiremiyorum.”Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, yavru ayının çadırın içinde marulları yediği ve kapalı kapıdan tırmanarak geri çıktığı görülüyor.Mahalle sakinleri, bölgede ayıların sık sık görülmeye başladığını belirterek yetkililerden önlem alınmasını talep etti.