Çanakkale'de Deprem!
AFAD, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında 4 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini açıkladı.
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde açıklarında 4 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini açıkladı.
Saat 10.12'de gerçekleşen deprem 13.61 km derinlikte yaşandı.
KANDİLLİ'DEN DE AÇIKLAMA
Kandilli de depremin 4 büyüklüğünde gerçekleştiğini ve 9.7 km derinlikte yaşandığını açıkladı.
Saat 10.12'de gerçekleşen deprem 13.61 km derinlikte yaşandı.
KANDİLLİ'DEN DE AÇIKLAMA
Kandilli de depremin 4 büyüklüğünde gerçekleştiğini ve 9.7 km derinlikte yaşandığını açıkladı.