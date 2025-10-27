  • USD: 41,87 - 41,95
AFAD, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında 4 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini açıkladı.

Ekleme: 27.10.2025 - 10:28 Güncelleme: 27.10.2025 - 10:32 / Editör: Erhan Şimşek
Çanakkale'de Deprem!İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde açıklarında 4 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini açıkladı.

Saat 10.12'de gerçekleşen deprem 13.61 km derinlikte yaşandı.

KANDİLLİ'DEN DE AÇIKLAMA

Kandilli de depremin 4 büyüklüğünde gerçekleştiğini ve 9.7 km derinlikte yaşandığını açıkladı.