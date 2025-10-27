Çanakkale'de Deprem!

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde açıklarında 4 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini açıkladı.Saat 10.12'de gerçekleşen deprem 13.61 km derinlikte yaşandı.Kandilli de depremin 4 büyüklüğünde gerçekleştiğini ve 9.7 km derinlikte yaşandığını açıkladı.