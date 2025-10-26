Bugün Hava Nasıl Olacak?
Milyonlarca vatandaş "Bugün hava nasıl?" ve "Yağmur yağacak mı?" sorularının yanıtını ararken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) güncel hava durumu tahminlerini paylaştı.
Ülke genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim. İstanbul'da yağış beklenmezken, Doğu Karadeniz ve Ordu için kuvvetli yağış uyarısı yapıldı. Marmara'nın batısında ise kuvvetli rüzgar etkili olacak.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre, Türkiye genelinde hava parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak. Bugün birçok bölgede sağanak yağış beklenirken, bazı yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar görülecek. Hava sıcaklıkları iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edecek.
İşte bölge bölge ve il il hava durumu detayları:
İstanbul'da Bugün Yağmur Yağacak mı?
Günün en çok merak edilen sorusu 'İstanbul'da bugün yağmur var mı?' oldu. Meteoroloji verilerine göre, İstanbul'da bugün yağış beklenmiyor. Megakentte havanın parçalı bulutlu olacağı ve gün içerisindeki en yüksek sıcaklığın 21°C seviyelerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Ancak, Marmara Bölgesi'nin batısı için kuvvetli rüzgar uyarısı bulunuyor.
Yağmur ve Kar Yağışı Beklenen İller
Bugün yurdun belirli kesimlerinde yağış etkili olacak. MGM'nin tahminlerine göre yağmur ve sağanak yağış beklenen iller şunlar:
Orta ve Doğu Karadeniz (Amasya, Samsun, Rize, Trabzon, Ordu)
Doğu Anadolu'nun kuzeyi (Erzurum, Kars)
Osmaniye
Kahramanmaraş
Hatay
Sivas
Yozgat
Bingöl
Muş
Van
Ayrıca, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun (Erzurum, Kars) yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışı görüleceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji'den İki Kritik Uyarı: Sel ve Rüzgar
MGM, iki bölge için kritik uyarılarda bulundu:
Kuvvetli Yağış Uyarısı: Yağışların, Doğu Karadeniz kıyıları (Rize, Trabzon) ile Ordu çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Bu bölgelerde yaşayan vatandaşların ani sel, su baskını, heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.
Kuvvetli Rüzgar Uyarısı: Rüzgarın, Marmara'nın batısında (Kırklareli, Çanakkale) güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olunması istendi.
Hava Sıcaklıkları Nasıl Olacak?
Hava sıcaklığının, yurdun kuzeydoğu kesimlerinde (Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu) 3 ila 5 derece azalacağı, ancak iç ve batı kesimlerde (Ege, Marmara, İç Anadolu'nun batısı) mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Diğer yerlerde sıcaklıklar mevsim normalleri civarında olacak.
Bölgelere Göre Hava Durumu
Marmara: Parçalı bulutlu. (Bursa 25°C, İstanbul 21°C)
Ege: Parçalı bulutlu. (İzmir 24°C, Muğla 22°C)
Akdeniz: Parçalı ve çok bulutlu. Hatay, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevreleri sağanak yağışlı. (Antalya 25°C, Adana 28°C)
İç Anadolu: Parçalı ve çok bulutlu. Sivas ve Yozgat çevreleri sağanak yağışlı. (Ankara 18°C, Konya 24°C)
Güneydoğu Anadolu: Parçalı bulutlu. (Diyarbakır 26°C, Gaziantep 24°C)