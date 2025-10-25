Altın fiyatları sert düştü! İşte detaylar...

Altın fiyatlarındaki düşüş son gaz devam ediyor. 52 haftalık yükselişi duran altın fiyatları resmen çakıldı. Gram altın 5 bin 545,35 TL seviyesine gerilerken, çeyrek altın 9 bin 710,00 TL seviyesine düştü. Peki gram altın, çeyrek altın ne kadar? Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altını ne kadar? İşte 25 Ekim altın fiyatları...

Altının 52 haftalık yükselişi sert düşüşle son buldu. Rekorlara doymayan altın fiyatları yeni haftayla birlikte dibi gördü. Yaşanan düşüş yatırımcıları şaşkına çevirirken, altındaki düşüşün sürüp sürmeyeceği de merak konusu oldu. Yeni günde gram altın 5 bin 545,35 TL seviyesine gerilerken, çeyrek altın 9 bin 710,00 TL seviyesine düştü. Peki gram altın, çeyrek altın ne kadar? Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altını ne kadar? İşte 25 Ekim altın fiyatları...ALIŞ(TL) 5.544,31SATIŞ(TL) 5.545,35ALIŞ(TL) 9.569,00SATIŞ(TL) 9.710,00ALIŞ(TL) 39.147,00SATIŞ(TL) 39.739,00ALIŞ(TL) 5.340,36SATIŞ(TL) 5.618,82ALIŞ(USD) 4.111,84SATIŞ(USD) 4.112,61