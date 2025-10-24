O Marka Beklenen Seriyi Erteleyebilir!

Samsung'un yeni amiral gemisi Galaxy S26 için gecikme iddiaları güçleniyor. Güney Kore'den gelen yeni bir rapor, serinin lansmanının Ocak ayından Mart ayına ertelenebileceği yönündeki söylentileri destekliyor.Güney Koreli The Elec'in haberine göre, gecikmenin ana nedeni S26 Edge modelinin iptal edilmesi. Düşük S25 Edge satışları nedeniyle Samsung bu modelden vazgeçti. Bunun yerine, S25 serisindekine benzer bir Plus modelini seriye yeniden dahil etme kararı aldı.Bu ani plan değişikliği, Galaxy S26 Plus modelinin yeniden geliştirilmesini zorunlu kıldı. Standart ve Ultra modellerin geliştirme süreci tamamlanmış olsa da, Plus modelinin tamamlanması 1-2 ay daha sürecek.Samsung, başlangıçta üç modelin de üretimine Aralık ayında başlamayı hedefliyordu. Yeni plana göre, S26 Ultra modelinin üretimi Aralık ayında başlayacak. Standart ve Plus modellerin seri üretimi ise Ocak ayına ertelendi.Sektör yetkilileri, toplam satışların yarısından fazlasını oluşturması beklenen Ultra modelinden başlamanın en verimli seçenek olduğunu belirtiyor. Standart modelin üretimi de, muhtemelen OLED panel gibi ortak bileşenler nedeniyle Plus modeliyle aynı zamana (Ocak) kaydırıldı.