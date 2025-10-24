İsmail Saymaz'dan akıllara durgunluk veren 'İmamoğlu' savunması

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılarak tutuklanan Ekrem İmamoğlu’na yönelik 'casusluk' iddiasına ilişkin yürütülen soruşturmanın detayları ortaya çıktı. Konuyla ilgili konuşan CHP'li gazeteci İsmail Saymaz'ın ifadeleri ise kamuoyunda büyük tepki topladı. Saymaz, İmamoğlu'nu savunmak için bilgileri sızdırmanın bir seçim çalışması olduğunu söyledi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın İmamoğlu'nun yanı sıra stratejist Necati Özkan, gazeteci Merdan Yanardağ ve şüpheli Hüseyin Gün hakkında yürüttüğü soruşturmada, 'İstanbul Senin' uygulaması üzerinden vatandaşların kişisel bilgilerinin iki yabancı ülkeye satıldığı öne sürüldü.Konuyla ilgili Halk TV'de katıldığı canlı yayında konuşan CHP'li gazeteci İsmail Saymaz, İmamoğlu'nu savunmaya çalışırken akıllara durgunluk veren ifadeler kullandı.Saymaz, casusluk iddialarına ilişkin şunları söyledi:'Casusluk diye nitelenen eylemler seçmenlere ait gizli bilgileri sızdırmak ve seçmenlere ait bilgileri yabancı istihbarat servisleriyle paylaşmak... Buna casusluk diyorlar ancak bu bir seçim çalışması.'Saymaz'ın, seçmen bilgilerinin yabancı istihbarat servisleriyle paylaşılması iddiasını 'seçim çalışması' olarak nitelendiren bu sözleri, kamuoyunda ve sosyal medyada, 'İsmail Saymaz İmamoğlu'nu savunmak için ne diyeceğini bilemedi.' şeklinde değerlendirildi.