Apple Davayı Kaybetti!

Apple App Store davası konusunda İngiltere'den kritik bir karar çıktı. Londra'daki bir mahkeme, Apple'ın App Store uygulamalarında tekel oluşturduğuna hükmetti. Bu karar, teknoloji devine yaklaşık 2 milyar dolarlık rekor bir cezaya mal olabilir.Londra Rekabet Temyiz Mahkemesi (CAT), Apple'ın pazardaki baskın konumunu kötüye kullandığını tespit etti. Mahkeme, şirketin Ekim 2015 ile 2020 sonu arasında uygulama geliştiricilerinden “aşırı ve adil olmayan fiyatlar” talep ettiğini belirtti. Bu durum, milyonlarca iPhone ve iPad kullanıcısı adına açılan davada önemli bir dönüm noktası oldu.Karara göre Apple, uygulama dağıtım pazarındaki rekabeti kasıtlı olarak engelledi. Özellikle geliştiricilerden alınan ve genellikle yüzde 30 seviyesinde olan komisyon oranları, adil olmayan bir uygulama olarak değerlendirildi.Davanın yaklaşık 2 milyar dolar (1.5 milyar pound) değerinde olduğu belirtiliyor. Tazminat miktarının nasıl hesaplanacağına ise gelecek ay yapılacak duruşmada karar verilecek. Hesaplamada, geliştiricilerden alınan fazla komisyon farkı dikkate alınacak. Ayrıca mahkeme, geliştiricilerin bu fazla ücretin yüzde 50'sini tüketicilere yansıttığını da kabul etti.Apple, karara şaşırmadı ve temyize gideceğini hızla duyurdu. Şirket, mahkemenin kararını “gelişen ve rekabetçi uygulama ekonomisine yönelik kusurlu bir bakış açısı” olarak nitelendirdi. Bununla birlikte, mahkemenin kararı şu an için Apple aleyhine sonuçlanmış durumda.